Taarruz başladı
Giresun’un sağ beki Emre Uğur Uruç, Saint Truiden’den sağ kanat Jonathan Legear ve Konya’dan Vedat Bora ile anlaşmaya varıldı. Üç isim resmi sözleşmeye imza attı
Sezona iddialı başlayıp ilk yarıyı hayal kırıklığıyla kapatan Adana Demirspor, ocak ayı transfer sezonuna çok hızlı girdi. Lacivert- maviler, teknik direktör Yılmaz Vural'ın raporu doğrultusunda Giresunspor'un yollarını ayırdığı 24 yaşındaki sağ beki Emre Uğur Uruç ile anlaşmaya vardı. Bu sezon kulübünde 13 maça çıkan futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Futbola Adanaspor altyapısında başlayan Uruç, böylelikle şehrin diğer dev ekibinin de formasını giymiş olacak.
5 KUPASI BULUNUYOR
Adana Demirspor'un ikinci bombası ise Belçika ekibi Saint Truiden forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jonathan Legear oldu.
Bu sezon 9 maça çıkan Belçikalı futbolcuyla 2.5 yıllığına anlaşmaya varıldı. Kariyerinde 3 Belçika Ligi, 2 de Belçika Kupası bulunan yıldız futbolcu, kısa sürede takımın Antalya kampına katıldı. Öte yandan Konyaspor'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Ümit Milli orta saha oyuncusu Vedat Bor da dün kendini lacivert- mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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