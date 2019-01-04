Taarruz başladı

Sezona iddialı başlayıp ilk yarıyı hayal kırıklığıyla kapatan Adana Demirspor, ocak ayı transfer sezonuna çok hızlı girdi. Lacivert- maviler, teknik direktör Yılmaz Vural'ın raporu doğrultusunda Giresunspor'un yollarını ayırdığı 24 yaşındaki sağ beki Emre Uğur Uruç ile anlaşmaya vardı. Bu sezon kulübünde 13 maça çıkan futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Futbola Adanaspor altyapısında başlayan Uruç, böylelikle şehrin diğer dev ekibinin de formasını giymiş olacak.



5 KUPASI BULUNUYOR

Adana Demirspor'un ikinci bombası ise Belçika ekibi Saint Truiden forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jonathan Legear oldu.

Bu sezon 9 maça çıkan Belçikalı futbolcuyla 2.5 yıllığına anlaşmaya varıldı. Kariyerinde 3 Belçika Ligi, 2 de Belçika Kupası bulunan yıldız futbolcu, kısa sürede takımın Antalya kampına katıldı. Öte yandan Konyaspor'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Ümit Milli orta saha oyuncusu Vedat Bor da dün kendini lacivert- mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.