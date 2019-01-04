Stancu bitiyor – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Stancu bitiyor

Stancu bitiyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Stancu bizi çok istiyor. Çok ufak detaylar kaldı” diyerek müjdeyi verdi

1. Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, eski oyuncuları Bogdan Stancu'nun transferinin bitmek üzere olduğunu aktardı. Sözeri, "41 puanı yapan bir oyuncu grubu var. Bu takıma oyuncu dahil etmek kolay değil. Çok iyi giden bir takıma 3-4 oyuncu katarsanız, o takımı güçlü hale getirmezsiniz, zayıflatırsınız. Stancu ismi zaten ayyuka çıktı. Stancu da bizi çok istiyor. Stancu'da sadece ufak detaylar kaldı diye düşünüyorum. Onunla daha önce de çalıştım. Oyuncu karakteri, yaş ve seneye de 'de devam edecek oyuncu profili olarak takımımıza uygun diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Nobre'nin yaşı nedeniyle takıma bir santrfor daha katmak istediklerinin altını çizen Sözeri, belki bir kanat oyuncusu da alabileceklerini aktardı.
  1. 4.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Stancu bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN