Osmanlıspor'da transfer
04 Ocak 2019, Cuma
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'da transfer

Osmanlıspor'da transfer

Başkent ekibi, Fransız futbolcu , ve 'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , ara transferde kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Fransız ve 'i 1,5'ar, 'i de 2,5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

Forvet oyuncusu Sloan Privat, Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes FC'den transfer edilirken, stoper Mehmet Yiğit Elazığspor'dan, golcü futbolcu Okan Deniz de İnegölspor'dan başkent ekibine geldi.

Osmanlıspor, devre arası transferinde daha önce de Ognjen Todorovic ve Jovan Blagojevic'i kadrosunu katmıştı.

Başkent ekibi transfer ettiği 5 oyuncuya kampta toplu imza töreni düzenleyecek.

  1. 5.1.2019 00:14
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