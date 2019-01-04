Osmanlıspor'da transfer
Başkent ekibi, Fransız futbolcu Sloan Privat, Mehmet Yiğit ve Okan Deniz'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Fransız Sloan Privat ve Mehmet Yiğit'i 1,5'ar, Okan Deniz'i de 2,5 yıllığına kadrosuna dahil etti.
Forvet oyuncusu Sloan Privat, Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes FC'den transfer edilirken, stoper Mehmet Yiğit Elazığspor'dan, golcü futbolcu Okan Deniz de İnegölspor'dan başkent ekibine geldi.
Osmanlıspor, devre arası transferinde daha önce de Ognjen Todorovic ve Jovan Blagojevic'i kadrosunu katmıştı.
Başkent ekibi transfer ettiği 5 oyuncuya kampta toplu imza töreni düzenleyecek.
- 5.1.2019 00:14
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
-
Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
Osmanlıspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.