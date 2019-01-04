Gazişehir Gaziantep çalışmalarını sürdürdü
Gazişehir Gaziantep Antalya Belek’te hazırlıklarına devam etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziant, Antalya Belek'te devre arası çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde süren çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde set oyunları üzerine çalışan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünü ise dar alanda paslaşma ve çift kale maç ile tamamladı.
Gazişehir Gaziantep devre arası hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 4.1.2019 20:19
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
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şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Toplam 2
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ts Allah rızası için almayın sakın.
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