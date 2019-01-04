Gazişehir Gaziantep çalışmalarını sürdürdü
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

çalışmalarını sürdürdü

Gazişehir Gaziantep çalışmalarını sürdürdü

Antalya Belek’te hazırlıklarına devam etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziant, Antalya Belek'te devre arası çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde süren çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde set oyunları üzerine çalışan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünü ise dar alanda paslaşma ve çift kale maç ile tamamladı.

devre arası hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 4.1.2019 20:19
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazişehir Gaziantep çalışmalarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN