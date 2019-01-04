Adana Demirspor'da transfer
Mavi-lacivertliler, orta saha oyuncusu Vedat Bora'yı renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Vedat Bora'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertliler, son olarak Atiker Konyaspor forması giyen 23 yaşındaki Vedat Bora ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Vedat Bora, Akdeniz ekibinin Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.
- 4.1.2019 09:18
- Güncelleme: 4.1.2019 12:11
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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