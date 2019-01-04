Adana Demirspor'da transfer
04 Ocak 2019, Cuma
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'da transfer

Adana Demirspor'da transfer

, orta saha oyuncusu 'yı renklerine bağladı.

1. Lig ekibi , orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

, son olarak forması giyen 23 yaşındaki Vedat Bora ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vedat Bora, ekibinin kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.

  1. 4.1.2019 09:18
  2. Güncelleme: 4.1.2019 12:11
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