Uğur Arslan Gazişehir’de – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Gazişehir’de

Uğur Arslan Gazişehir’de

, “ Kuru ile anlaştık. 6 oyuncuyla yollar ayrılacak. 2 isim geliyor” diye konuştu.

1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , Giresunspor ile yollarını ayıran defans oyuncusu Kuru'yla prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Tecrübeli teknik adam, takımın şampiyonluk hedefine katkı sağlayacak isimleri ara döneminde kadrolarına katmak istediklerini söyledi. Görüşülen iki oyuncunun daha olduğunu ve transferlerinin de büyük oranda gerçekleştiğini aktaran Altıparmak, "6 oyuncu gidecek. Bunlar Sami Can Keskin, Ali Aytemur, Bahadır Çiloğlu, Mahmut Bilir, Muhammed Enes Durmuş ve Femi Balogun" ifadesini kullandı.

  1. 3.1.2019
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