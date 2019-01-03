Kurt kapanı
Samsunspor, Bolu’nun 27 yaşındaki stoperi Ümit Kurt’un peşine düştü.
Kurduğu kadro ve yakaladığı ivme ile TFF 2. Lig'de başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, takviye yapmaya devam ediyor. Devre arasında Bünyamin, Onur, Yılmaz ve Nurullah'ı kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Boluspor'un 27 yaşındaki stoperi Ümit Kurt'u listesine aldı. Ligin ilk yarısında 14 maçta forma giyen ve 3 gol atan Ümit ile görüşmelere başlayan Samsun, bonserviste kolaylık bekliyor.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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