Kurt kapanı

Kurduğu kadro ve yakaladığı ivme ile TFF 2. Lig'de başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, takviye yapmaya devam ediyor. Devre arasında Bünyamin, Onur, Yılmaz ve Nurullah'ı kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Boluspor'un 27 yaşındaki stoperi Ümit Kurt'u listesine aldı. Ligin ilk yarısında 14 maçta forma giyen ve 3 gol atan Ümit ile görüşmelere başlayan Samsun, bonserviste kolaylık bekliyor.