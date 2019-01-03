31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Belçika Ligi'nin önemli takımlarından Anderlecht, Standart Liege ve Saint Truiden formalarını da giydi. Jonathan Legear yapılan imza töreninin ardından Adana Demirspor'un kampına katılacak ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak.