Spor Toto 1.Lig takımlarından Adana Demirspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Belçika Ligi'nin önemli takımlarından Anderlecht, Standart Liege ve Saint Truiden formalarını da giydi. Jonathan Legear yapılan imza töreninin ardından Adana Demirspor'un kampına katılacak ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
- 3.1.2019 18:30
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
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bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Jonathan Legear Adana Demirspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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