Jonathan Legear Adana Demirspor'da
03 Ocak 2019, Perşembe
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Jonathan Legear Adana Demirspor'da

1.Lig takımlarından , Belçikalı orta saha oyuncusu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Belçika Ligi'nin önemli takımlarından Anderlecht, ve Saint Truiden formalarını da giydi. yapılan imza töreninin ardından 'un kampına katılacak ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

  1. 3.1.2019 18:30
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