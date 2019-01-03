"İkinci yarıda çok daha iyi bir Balıkesirspor olacak"
03 Ocak 2019, Perşembe
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"İkinci yarıda çok daha iyi bir olacak"

"İkinci yarıda çok daha iyi bir Balıkesirspor olacak"

Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak: " yasağımız sebebiyle alttan gelen oyuncuları bakıp onları kazanmak için mücadele edeceğiz"

1. Lig'de mücadele eden Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Bulak, yaptığı açıklamada, lige verilen arada daha çok taktik çalışacaklarını belirterek, ikinci yarıya güzel hazırlanacaklarını ve toplayacakları puanlarla üst sıralara çıkacaklarına inandığını ifade etti.

'nda maç günü belli olana kadar 'da kamp yapacaklarını dile getiren Bulak, şunları kaydetti:

"Burada daha çok taktik ağırlıklı çalışacağız. yasağımız sebebiyle alttan gelen oyuncuları bakıp onları kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kampın bize yararlı olacağına inanıyorum. İki hazırlık maçı planlıyoruz. Birinde oynayanlar diğerinde daha az oynayacak, süre almayan arkadaşları değerlendireceğiz. İkinci yarıda çok daha iyi bir Balıkesirspor olacak. Bunun için kampı iyi değerlendirmek istiyoruz."

  1. 3.1.2019 09:58
  2. Güncelleme: 3.1.2019 10:33
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