Giresun’da 2 imza

Spor Toto 1. Lig'de Giresunspor, iki transfer yaptı. Başkan Sacit Ali Eren, Gençlerbirliği'nden stoper Mahmut Boz ile Altay'ın orta sahası Tevfik Altındağ ile anlaşma sağladıklarını belirtti. Her iki oyuncuyla da 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını aktaran Eren, Boz ile Altındağ'ın Giresunspor'un Antalya'da devam eden kampına katıldıklarını kaydetti. Başkan Eren, 3 yabancı oyuncu ile de görüşme halinde olduklarını ve cumartesi gününe kadar da transferi gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi. 27 yaşındaki stoper Mahmut bu sezon 5 maça çıktı. 30 yaşındaki Tevfik ise 16 maçta forma giyip, 1 asist yaptı.