Giresun’da 2 imza – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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’da 2 imza

Giresun’da 2 imza

Giresunspor, G.Birliği’nin stoperi ile Altay’ın orta sahası ’ı renklerine bağladı.

1. Lig'de Giresunspor, iki yaptı. Başkan Sacit Ali Eren, 'nden stoper ile Altay'ın orta sahası ile anlaşma sağladıklarını belirtti. Her iki oyuncuyla da 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını aktaran Eren, Boz ile Altındağ'ın Giresunspor'un 'da devam eden kampına katıldıklarını kaydetti. Başkan Eren, 3 yabancı oyuncu ile de görüşme halinde olduklarını ve cumartesi gününe kadar da transferi gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi. 27 yaşındaki stoper Mahmut bu sezon 5 maça çıktı. 30 yaşındaki Tevfik ise 16 maçta forma giyip, 1 asist yaptı.

  1. 3.1.2019
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