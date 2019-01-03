Giresun’da 2 imza
Giresunspor, G.Birliği’nin stoperi Mahmut Boz ile Altay’ın orta sahası Tevfik Altındağ’ı renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig'de Giresunspor, iki transfer yaptı. Başkan Sacit Ali Eren, Gençlerbirliği'nden stoper Mahmut Boz ile Altay'ın orta sahası Tevfik Altındağ ile anlaşma sağladıklarını belirtti. Her iki oyuncuyla da 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını aktaran Eren, Boz ile Altındağ'ın Giresunspor'un Antalya'da devam eden kampına katıldıklarını kaydetti. Başkan Eren, 3 yabancı oyuncu ile de görüşme halinde olduklarını ve cumartesi gününe kadar da transferi gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi. 27 yaşındaki stoper Mahmut bu sezon 5 maça çıktı. 30 yaşındaki Tevfik ise 16 maçta forma giyip, 1 asist yaptı.
- 3.1.2019
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Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
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Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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