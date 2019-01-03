En az 3 transfer yapmak isteyen Denizlispor A.Gücü’nün forveti Kehinde’yi gözüne kestirdi.
Spor Toto 1. Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Denizlispor, transferde harekete geçiyor. En az 3 transfer yapmak isteyen yeşil-siyahlılar, Ankaragücü'nden forvet Kehinde'yi gündemine aldı. Ülkemizde ilk olarak 2016-17 sezonunda Elazığ forması giyen 24 yaşındaki santrfor, ertesi yıl Ankaragücü'ne transfer oldu. Başkent ekibinde geçen yıl şampiyonluk yaşayan Kehinde, bu sezon Süper Lig'de 8 maç yaptı. Öte yandan Adana Demirspor'un Denizli'nin orta sahası Aissati'ye transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.
- 3.1.2019
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Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
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Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
Denizli’de rota Kehinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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