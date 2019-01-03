Denizli’de rota Kehinde – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’de rota

Denizli’de rota Kehinde

En az 3 yapmak isteyen Denizlispor A.Gücü’nün forveti ’yi gözüne kestirdi.

1. Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Denizlispor, transferde harekete geçiyor. En az 3 yapmak isteyen yeşil-siyahlılar, Ankaragücü'nden forvet 'yi gündemine aldı. Ülkemizde ilk olarak 2016-17 sezonunda forması giyen 24 yaşındaki santrfor, ertesi yıl Ankaragücü'ne transfer oldu. Başkent ekibinde geçen yıl şampiyonluk yaşayan Kehinde, bu sezon 'de 8 maç yaptı. Öte yandan 'un 'nin orta sahası Aissati'ye transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

  1. 3.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de rota Kehinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN