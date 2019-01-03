"Bu sene o sene"

Denizli'nin yıldızı Recep Niyaz iddialı konuştu. "2018'in son devresini çok iyi kapattık" diyen Recep, "Ligin ikinci yarısına Gazişehir ve Adana Demir ile başlıyoruz. Şartlar ne olursa olsun sezon sonunda gülen taraf Denizlispor olacaktır. İnşallah o sene bu sene" diye konuştu.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon Denizli formasıyla 19 maça çıktı. 5 kez fileleri sarsan Recep, 3 asist yaptı.