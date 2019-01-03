"Bu sene o sene"
Denizli'nin yıldızı Recep Niyaz iddialı konuştu.
Denizli'nin yıldızı Recep Niyaz iddialı konuştu. "2018'in son devresini çok iyi kapattık" diyen Recep, "Ligin ikinci yarısına Gazişehir ve Adana Demir ile başlıyoruz. Şartlar ne olursa olsun sezon sonunda gülen taraf Denizlispor olacaktır. İnşallah o sene bu sene" diye konuştu.
23 yaşındaki futbolcu bu sezon Denizli formasıyla 19 maça çıktı. 5 kez fileleri sarsan Recep, 3 asist yaptı.
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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