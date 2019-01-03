"Bu sene o sene" – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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"Bu sene o sene"

"Bu sene o sene"

Denizli'nin yıldızı iddialı konuştu.

Denizli'nin yıldızı iddialı konuştu. "2018'in son devresini çok iyi kapattık" diyen Recep, "Ligin ikinci yarısına Gazişehir ve ile başlıyoruz. Şartlar ne olursa olsun sezon sonunda gülen taraf Denizlispor olacaktır. İnşallah o sene bu sene" diye konuştu.
23 yaşındaki futbolcu bu sezon Denizli formasıyla 19 maça çıktı. 5 kez fileleri sarsan Recep, 3 asist yaptı.

  1. 3.1.2019
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