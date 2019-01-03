Altay durmuyor
İzmir ekibi, Tatos ve Merter’den sonra Adanaspor’dan sağ kanat Oğuz Han ile de anlaştı. Sırada Ankaragücü’nden Putsila var.
Devre arası transfer dönemine hızlı giren Altay, son transferini Adana'dan gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, sağ kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Adana formasıyla 30 lig, 2 kupa maçında forma giyen Oğuz Han, bu sezon ligde 3 kez görev alırken, kupada 1 maçta oynadı. Elazığ'dan Tatos ve Karagümrük'ten Merter'le el sıkışan Altay, Oğuz Han'a da Antalya kampında sözleşme imzalatacak. Ankaragücü'den orta saha Putsila da transfer listesinde yer alan Altay, stoper Ivanov, orta saha Daf ile Metin ve kaleci Egemenden kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Kappel, Pedro ve Aganovic'in durumu belirsiz.
- 3.1.2019
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Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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