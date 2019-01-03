Altay durmuyor – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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durmuyor

Altay durmuyor

ekibi, ve ’den sonra ’dan sağ kanat ile de anlaştı. Sırada Ankaragücü’nden var.

Devre arası dönemine hızlı giren , son transferini 'dan gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, sağ kanat oyuncusu Aynaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Adana formasıyla 30 lig, 2 kupa maçında forma giyen Oğuz Han, bu sezon ligde 3 kez görev alırken, kupada 1 maçta oynadı. 'dan ve Karagümrük'ten 'le el sıkışan Altay, Oğuz Han'a da kampında sözleşme imzalatacak. Ankaragücü'den orta saha da transfer listesinde yer alan Altay, stoper Ivanov, orta saha Daf ile Metin ve kaleci Egemenden kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Kappel, Pedro ve Aganovic'in durumu belirsiz.

  1. 3.1.2019
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