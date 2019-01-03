Altay durmuyor

Devre arası transfer dönemine hızlı giren Altay, son transferini Adana'dan gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, sağ kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Adana formasıyla 30 lig, 2 kupa maçında forma giyen Oğuz Han, bu sezon ligde 3 kez görev alırken, kupada 1 maçta oynadı. Elazığ'dan Tatos ve Karagümrük'ten Merter'le el sıkışan Altay, Oğuz Han'a da Antalya kampında sözleşme imzalatacak. Ankaragücü'den orta saha Putsila da transfer listesinde yer alan Altay, stoper Ivanov, orta saha Daf ile Metin ve kaleci Egemenden kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Kappel, Pedro ve Aganovic'in durumu belirsiz.