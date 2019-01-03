Alperen Uysal performansıyla göz dolduruyor
03 Ocak 2019, Perşembe
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performansıyla göz dolduruyor

Alperen Uysal performansıyla göz dolduruyor

, İstanbulspor forması ile ligin ilk yarısında gösterdiği performansla büyük takımların radarına girdi.

Genç kaleci Alperen, 13'ü 1. Lig, 2'si Türkiye olmak üzere görev yaptığı kalesinde tam 1350 dakika süre aldı. 15 maçta 20 gol yiyen , maç başına 1,3 gol yemesine rağmen takımının sahadan puanlarla ayrıldığı maçta performansıyla büyük rol oynadı.
12 yaşında geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 'ın alt yapı takımlarında 142 maça çıkan Alperen, kiralık olarak gittiği G. Antepspor'da ise 1 maçı ile 4 maçında görev aldı. 24 yaşındaki 1.92'lik eldiven gösterdiği performans ile , ve gibi büyük takımların yakından izlediği oyuncular arasında yer aldı.
U 14 Milli takımlar kategorisinden itibaren bütün yaş guruplarında Türk Milli Takımı kalesini koruyan, 89 kez kadroda yer alıp 47 kez milli olan file bekçisi Alperen Uysal, ilk yarı görev aldığı 15 müsabakadaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

  1. 3.1.2019 18:07
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