"Eskiye dönmeliyiz" – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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"Eskiye dönmeliyiz"

"Eskiye dönmeliyiz"

Karabük Başkanı , “Zor günleri atlatmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Tek arzumuz eski güzel günlere dönmek” diye konuştu.

1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı , ligin ikinci yarısından umutlu olduklarını belirtti. Yüksel, ligin ilk yarısını hiç hatırlamak istemeyecekleri bir şekilde tamamladıklarını, ikinci yarıda daha iyi şeyler yapmak istediklerini söyledi. Yüksel, "Takımın ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçti ve bu sportif sonuçlara da yansıdı" diye konuştu. Başkan Mehmet Yüksel, "Göreve geldiğimizde kulüp 'artık bitti' diye bırakılmıştı. Yönetimden birkaç arkadaşımla tek başıma mücadele verdim. Ligin ilk yarısını tamamladık. Kimse bize destek olmadı, olmuyor. Bu kulübe sevdalıyım, karşılıksız maddi ve manevi gücümü önüne serdim. İçinden geçtiğimiz bu zor günleri atlatmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Tek arzumuz eski güzel günlere dönmek. Ligin ikinci yarısından umutluyuz. Alacağımız seri galibiyetlerle lige tutunabiliriz. Matematiksel olarak iş bitmediği sürece pes etmeyeceğiz" dedi.

  1. 1.1.2019
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