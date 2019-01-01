"Eskiye dönmeliyiz"
Karabük Başkanı Mehmet Yüksel, “Zor günleri atlatmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Tek arzumuz eski güzel günlere dönmek” diye konuştu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, ligin ikinci yarısından umutlu olduklarını belirtti. Yüksel, ligin ilk yarısını hiç hatırlamak istemeyecekleri bir şekilde tamamladıklarını, ikinci yarıda daha iyi şeyler yapmak istediklerini söyledi. Yüksel, "Takımın ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçti ve bu sportif sonuçlara da yansıdı" diye konuştu. Başkan Mehmet Yüksel, "Göreve geldiğimizde kulüp 'artık bitti' diye bırakılmıştı. Yönetimden birkaç arkadaşımla tek başıma mücadele verdim. Ligin ilk yarısını tamamladık. Kimse bize destek olmadı, olmuyor. Bu kulübe sevdalıyım, karşılıksız maddi ve manevi gücümü önüne serdim. İçinden geçtiğimiz bu zor günleri atlatmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Tek arzumuz eski güzel günlere dönmek. Ligin ikinci yarısından umutluyuz. Alacağımız seri galibiyetlerle lige tutunabiliriz. Matematiksel olarak iş bitmediği sürece pes etmeyeceğiz" dedi.
- 1.1.2019
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
"Eskiye dönmeliyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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