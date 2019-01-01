Aşıklar kavuşuyor – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
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Aşıklar kavuşuyor

Aşıklar kavuşuyor

Başkent ekibi, ile bir kez daha imzaları atmak için kolları sıvadı. Sakatlanan Nobre’nin yerine forvet takviyesi yapacak olan kırmızı-siyahlılar, Romanyalı’da sona yaklaştı.

, 95 kez formasını giydiği 'ne geri dönmeye hazırlanıyor... 2013-14 sezonundan 2016-17 yılının sonuna kadar kırmızı- siyahlı formayı terleten 31 yaşındaki Rumen futbolcu, geçtiğimiz günlerde ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. ekibinde çıktığı karşılaşmalarda 35 kez fileleri sarsıp, 13 asist yapan Stancu, 1. Lig'de lider olan Gençlerbirliği'ni yeniden 'e taşımak için uğraşacak. Erzurumspor ve Dinamo Bükreş'in de talip olduğu Stancu'nun gönlünün Gençlerbirliği'nde olduğu ve diğer takımları reddettiği öğrenildi. Bu arada Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, FOTOMAÇ'a yaptığı açıklamada, "Nobre sakatlandı, yerine mutlaka golcü alacağız. Elimizde çok fazla seçenek yok" dedi. Stancu'nun yanı sıra 'tan 'in ismi de geçse de oyuncunun kazandığı yüksek miktar Gençlerbirliği'ni
düşündürüyor.

Stancu'nun noel nedeniyle ülkesinde olduğu öğrenildi. Rumen yıldızın birkaç gün içinde Ankara'ya geleceği öğrenildi. İmzalar yakın.

  1. 1.1.2019
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