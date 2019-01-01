Aşıklar kavuşuyor
Başkent ekibi, Bogdan Stancu ile bir kez daha imzaları atmak için kolları sıvadı. Sakatlanan Nobre’nin yerine forvet takviyesi yapacak olan kırmızı-siyahlılar, Romanyalı’da sona yaklaştı.
Bogdan Stancu, 95 kez formasını giydiği Gençlerbirliği'ne geri dönmeye hazırlanıyor... 2013-14 sezonundan 2016-17 yılının sonuna kadar kırmızı- siyahlı formayı terleten 31 yaşındaki Rumen futbolcu, geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Ankara ekibinde çıktığı karşılaşmalarda 35 kez fileleri sarsıp, 13 asist yapan Stancu, 1. Lig'de lider olan Gençlerbirliği'ni yeniden Süper Lig'e taşımak için uğraşacak. Erzurumspor ve Dinamo Bükreş'in de talip olduğu Stancu'nun gönlünün Gençlerbirliği'nde olduğu ve diğer takımları reddettiği öğrenildi. Bu arada Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, FOTOMAÇ'a yaptığı açıklamada, "Nobre sakatlandı, yerine mutlaka golcü alacağız. Elimizde çok fazla seçenek yok" dedi. Stancu'nun yanı sıra Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'in ismi de geçse de oyuncunun kazandığı yüksek miktar Gençlerbirliği'ni
düşündürüyor.
Stancu'nun noel nedeniyle ülkesinde olduğu öğrenildi. Rumen yıldızın birkaç gün içinde Ankara'ya geleceği öğrenildi. İmzalar yakın.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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