Üç silahşörler

Ligin iddialı ekibi Adana Demirspor, transfer çalışmalarına start verdi. İlk yarıyı 24 puanla 9. basamakta tamamlayarak hayal kırıklığı yaşatan lacivertmavililer, Konya'nın orta sahası Vedat Bora, Alanya'nın jokeri Kaan Kanak ve Zulte Waregem'in santrforu Hamdi Harbaoui'yi renklerine katmak için harekete geçti. Çukurova ekibinin üç isimde de imza aşamasına geldiği ve kısa zamanda işin biteceği aktarıldı.



BELÇİKA'DA 12 GOL ATTI

Konya'da bu sezon 7 maça çıkan 23 yaşındaki Vedat Bora'nın Yılmaz Vural ile çalışmak istediği öğrenildi. Alanya'nın sol bekte, kanatlarda ve forvet arkasında kullanabildiği Kaan Kanak ise bu sezon Süper Lig'de hiç şans bulamadı. Kanak'ın ayrılmak istediği belirtildi. Belçika'da Zulte formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Hamdi Harbaoui ise 12 gol atıp, 1 asist yaptı. 33'lük santrforun ligde büyük iş yapacağı konuşuluyor.



POTE İLE COŞACAK

Hamdi Harbaoui'nin Adana Demirspor ile anılmasıyla birlikte yıldız golcü Pote'nin takımdan ayrılma ihtimali konuşulmaya başlandı. Ancak camiadan elde edinen bilgiye göre iki futbolcu yan yana oynayacak ve atacakları gollerle Adana Demirspor'u zirveye taşıyacak.