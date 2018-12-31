Üç silahşörler – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Üç silahşörler

Üç silahşörler

’e yükselmeyi kafaya koyan Çukurova ekibi; ’dan , Alanya’dan ve Zulte’den ’yle anlaştı

Ligin iddialı ekibi , transfer çalışmalarına start verdi. İlk yarıyı 24 puanla 9. basamakta tamamlayarak hayal kırıklığı yaşatan lacivertmavililer, 'nın orta sahası , Alanya'nın jokeri ve Zulte Waregem'in santrforu 'yi renklerine katmak için harekete geçti. Çukurova ekibinin üç isimde de imza aşamasına geldiği ve kısa zamanda işin biteceği aktarıldı.

BELÇİKA'DA 12 GOL ATTI
Konya'da bu sezon 7 maça çıkan 23 yaşındaki Vedat Bora'nın ile çalışmak istediği öğrenildi. Alanya'nın sol bekte, kanatlarda ve forvet arkasında kullanabildiği Kaan Kanak ise bu sezon 'de hiç şans bulamadı. Kanak'ın ayrılmak istediği belirtildi. 'da Zulte formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Hamdi Harbaoui ise 12 gol atıp, 1 asist yaptı. 33'lük santrforun ligde büyük iş yapacağı konuşuluyor.

POTE İLE COŞACAK
Hamdi Harbaoui'nin Demirspor ile anılmasıyla birlikte yıldız golcü 'nin takımdan ayrılma ihtimali konuşulmaya başlandı. Ancak camiadan elde edinen bilgiye göre iki futbolcu yan yana oynayacak ve atacakları gollerle Adana Demirspor'u zirveye taşıyacak.

  1. 31.12.2018
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