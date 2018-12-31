Üç silahşörler
Süper Lig’e yükselmeyi kafaya koyan Çukurova ekibi; Konya’dan Vedat Bora, Alanya’dan Kaan Kanak ve Zulte’den Hamdi Harbaoui’yle anlaştı
Ligin iddialı ekibi Adana Demirspor, transfer çalışmalarına start verdi. İlk yarıyı 24 puanla 9. basamakta tamamlayarak hayal kırıklığı yaşatan lacivertmavililer, Konya'nın orta sahası Vedat Bora, Alanya'nın jokeri Kaan Kanak ve Zulte Waregem'in santrforu Hamdi Harbaoui'yi renklerine katmak için harekete geçti. Çukurova ekibinin üç isimde de imza aşamasına geldiği ve kısa zamanda işin biteceği aktarıldı.
BELÇİKA'DA 12 GOL ATTI
Konya'da bu sezon 7 maça çıkan 23 yaşındaki Vedat Bora'nın Yılmaz Vural ile çalışmak istediği öğrenildi. Alanya'nın sol bekte, kanatlarda ve forvet arkasında kullanabildiği Kaan Kanak ise bu sezon Süper Lig'de hiç şans bulamadı. Kanak'ın ayrılmak istediği belirtildi. Belçika'da Zulte formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Hamdi Harbaoui ise 12 gol atıp, 1 asist yaptı. 33'lük santrforun ligde büyük iş yapacağı konuşuluyor.
POTE İLE COŞACAK
Hamdi Harbaoui'nin Adana Demirspor ile anılmasıyla birlikte yıldız golcü Pote'nin takımdan ayrılma ihtimali konuşulmaya başlandı. Ancak camiadan elde edinen bilgiye göre iki futbolcu yan yana oynayacak ve atacakları gollerle Adana Demirspor'u zirveye taşıyacak.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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