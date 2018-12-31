Süper Lig'e çıkma savaşında keyifli bir mücadeleye ev sahipliği yapan Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



KAMPA YETİŞECEKLER

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yönetimle bir araya gelerek transfer raporunu iletti. Deneyimli çalıştırıcı; stoper, orta saha ve forvet talep etti. Transfer bütçesine 2 milyon TL ayıran yönetimin en kısa sürede belirlenen futbolculara imza attıracağı bildirildi. Yönetici Ali Fırat, "Transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız. En az 3 isim olacak" şeklinde konuştu.



OSMANLISPOR DURMUYOR

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, Elazığspor'dan ayrılan Mehmet Yiğit'in ardından 2 bomba daha patlattı. Başkent ekibi, Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic ve Zeljeznicar'ın orta sahası Jovan Blagojevic ile anlaştı. Todorovic bu sezon 17 maçta 2 gol atıp, 3 asistle oynadı. Blagojevic ise 14 müsabakaya çıktı fakat skor üretemedi.



ALTAY, THY İLE UÇACAK

Devre arasında büyük değişime girmek için kolları sıvayan Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay, BB Erzurumspor ile yolları ayıran Lennart Thy'nin peşine düştü. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan golcü futbolcu ile görüşmelere başladı. İzmir ekibi, 26 yaşındaki forveti makul bir ücrete transfer etmek istiyor.



LEGİA, YUSUF ACER'İN PEŞİNDE

Yetiştirdiği futbolcularla fabrikaya dönen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 6 futbolcularının Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer aldığını bildirdi. Edinilen bilgiye göre; Polonya ekibi Legia Varşova, 21 yaşındaki sol bek Yusuf Acer ile ilgileniyor. Legia'nın, devre arasında teklif yapacağı konuşuluyor.



ALTINDAĞ BEKLİYOR

Altay ile yolları ayırması beklenen Tevfik Altındağ'ın yeni adresi, Giresunspor olabilir. Altay'da bu sezon 13 lig, 3 de Türkiye Kupası maçına çıkan orta saha oyuncusu, 977 dakika sahada kaldı. Tevfik Altındağ'ın, Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar'ın onayından sonra resmi imzayı atacağı kaydedildi.



ONURCAN AYFON'DA

Spor Toto 1. Lig takımı Afyonspor, Onurcan Güler'i Akhisar'dan transfer ettiğini duyurdu. Bu sezon Akigolar'da 6 maça çıkıp, 1 kez fileleri sarsan 23 yaşındaki orta saha, sezon sonuna dek kiralandı. 75 bin euro'luk bonservisi bedeli bulunan Onurcan'ın Akhisar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcu beğenildiği takdirde bonservisi alınabilir.



SÜPER LİG'İ İSTİYORUM

Gençbirliği'nin 21 yaşındaki stoperi Mert Çetin, armanın sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi. Bu sezon 13 maça çıkan Çetin, "İnşallah bu formayı seneye Süper Lig'de de giymek istiyorum. Milli Takım formasını da giymeyi hedefliyorum" diye konuştu.



ETAME'DE&NBSP;GERİ ADIM

Alanyaspor ile sözleşmesini fesheden Mbilla Etame'nin peşinde birçok kulüp vardı. 30 yaşındaki Senegalli golcüyü en çok isteyen ekipler arasında Denizlispor bulunuyordu. Oyuncuyla anlaşan Horoz'un yapılan sağlık kontrollerinin ardından transferden vazgeçtiği ortaya çıktı. Futbolcunun kronik bir sakatlığı olmasından şüphelenen yeşil-siyahlılar, görüşmeleri dondurma kararı aldı.



ELAZIĞSPOR'DAN ÇAĞRI

Kayyum heyetiyle yönetilen Elazığspor, ildeki büyük şirketlere yardım çağrısında bulundu. Heyetten yapılan açıklamada, futbolcuların ve teknik kadronun kulüpten ayrılmaya yakın olduğu, kalmaları için acil sıcak paraya ihtiyaç duydukları belirtildi.