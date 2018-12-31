Gençlerbirliği yeni yılda iddialı!
Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, yayımladığı yeni yıl mesajında, şampiyonluğu Ankara'ya getirmek istediklerini belirtti.
Gençlerbirliği camiasının yeni yılını kutlayan ve şampiyonluk yolunda kenetlenen camialarına teşekkür eden Cavcav, "Gençlerbirliği kültüründen, centilmenliğinden asla sapmadan, kimliğimizi koruyarak bu şampiyonluğu Ankara'ya getirmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.
Yeni yılda elde edecekleri başarıların, kulübe başarılarla dolu uzun bir dönemin kapılarına açacağına olan inancını vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:
"Bu sezon camiamıza şampiyonluk hediye etmek ve layık olduğumuz yere tekrar geri dönmek için canla başla tüm camia olarak mücadele veriyoruz. Gençlerbirliği kültüründen, centilmenliğinden asla sapmadan kimliğimizi koruyarak bu şampiyonluğu Ankara'ya getirmek en büyük hedefimiz. Bu hedefte yanımızda olan tüm camiamıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm Gençlerbirliği ailesinin yeni yılını kutluyor, yeni yılın dünya ve ülkemize barış, camiamıza, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve kulüp çalışanlarımıza başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum."
- 31.12.2018 12:11
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Trabzonspor'da köklü değişim
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR' un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal aşırı ağır hemen göndersinler.neye göre alındı bilmiyorum ama büyük bir hayal kırıklığı.marcelo tarzı 2 stoper birden lazım Beşiktaş'a.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
eray bize iki iyi forvet lazım pektemekle 3 olur larin ve love yerine mutlaka alınsın
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