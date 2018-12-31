Eksikleri kapatacağız
Giresun Başkanı Sacit Ali Eren, “2 Ocak’ta Antalya’da toplanıyoruz. Hüseyin Kalpar’ın raporuyla transferleri yapacağız” yorumunu yaptı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'da Başkan Sacit Ali Eren, açıklamalarda bulundu. Devre arası kampını Antalya'da gerçekleştireceklerini aktaran Eren, "2 Ocak'ta oyuncular toplanacak. 18. haftada Eskişehir ile oynanacak karşılaşmaya kadar hazırlıklarımızı Antalya'da sürdüreceğiz" diye konuştu. Eren, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile toplantı yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi: Eksikliklerimizi belirleyip, ona göre transfer politikası izleyeceğiz. Takımın son durumu hakkında teknik direktörümüz Hüseyin Kalpar ile görüşerek rapor alacağız.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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