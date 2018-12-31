Eksikleri kapatacağız

Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'da Başkan Sacit Ali Eren, açıklamalarda bulundu. Devre arası kampını Antalya'da gerçekleştireceklerini aktaran Eren, "2 Ocak'ta oyuncular toplanacak. 18. haftada Eskişehir ile oynanacak karşılaşmaya kadar hazırlıklarımızı Antalya'da sürdüreceğiz" diye konuştu. Eren, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile toplantı yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi: Eksikliklerimizi belirleyip, ona göre transfer politikası izleyeceğiz. Takımın son durumu hakkında teknik direktörümüz Hüseyin Kalpar ile görüşerek rapor alacağız.