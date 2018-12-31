Eksikleri kapatacağız – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Eksikleri kapatacağız

Eksikleri kapatacağız

Giresun Başkanı , “2 Ocak’ta ’da toplanıyoruz. ’ın raporuyla transferleri yapacağız” yorumunu yaptı.

1. Lig ekibi Giresunspor'da Başkan , açıklamalarda bulundu. Devre arası kampını 'da gerçekleştireceklerini aktaran Eren, "2 Ocak'ta oyuncular toplanacak. 18. haftada ile oynanacak karşılaşmaya kadar hazırlıklarımızı Antalya'da sürdüreceğiz" diye konuştu. Eren, ile toplantı yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi: Eksikliklerimizi belirleyip, ona göre politikası izleyeceğiz. Takımın son durumu hakkında teknik direktörümüz Hüseyin Kalpar ile görüşerek rapor alacağız.

  1. 31.12.2018
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