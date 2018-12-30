HOROZ'UN BÜTÇESİ 2 MİLYON LİRA



Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim 2 milyon TL'lik bütçe belirledi. Forvet, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan yeşil-siyahlılar, takım içi dengeleri de bozmak istemiyor. Denizlispor'un Alanya'dan ayrılan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Mbilla Etame'yle görüşmesi sürüyor.



DEĞİŞİM RÜZGâRI



Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, sözleşmesi devam eden futbolculardan Metin Yüksel, Egemen Gençalp, Habib Daf ve Ivan Ivanov'a kulüp bulmasını iletti. Siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nden Anton Putsila ile Boluspor'dan Uğur Akdemir'i istiyor.

KISA KISA



TFF 3. Lig 3. Grup ekibi 1461 Trabzon, Gaziantepspor'dan Serhan Yılmaz ve Hasan Genç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



TFF 2. Lig ekibi Manisa BŞB, Y. Malatya'da şans bulamayan Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor. Ayrıca Afyon'dan Yasin ile Oltan ve Osmanlı'nın defansı Salih listede.



3. Lig 1. Grup ekibi Tire 1922, Karabükspor'dan genç sol bek Berke Sağkan'ı kadrosuna kattı. Başkan Mutlu Sarayköylü, "Nokta atışlar yapacağız" diye konuştu.



Menemen Belediye; Deniz Ataç, Taner Yılmaz, Mehmet Öztürk, Üstün Bilgi, Zülküf Özer, Samet Günhan, Mert Kuleli ve Şevket Güngör'ü renklerine kattı.