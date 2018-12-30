TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (29.12.18)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
HOROZ'UN BÜTÇESİ 2 MİLYON LİRA
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim 2 milyon TL'lik bütçe belirledi. Forvet, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan yeşil-siyahlılar, takım içi dengeleri de bozmak istemiyor. Denizlispor'un Alanya'dan ayrılan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Mbilla Etame'yle görüşmesi sürüyor.
DEĞİŞİM RÜZGâRI
Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, sözleşmesi devam eden futbolculardan Metin Yüksel, Egemen Gençalp, Habib Daf ve Ivan Ivanov'a kulüp bulmasını iletti. Siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nden Anton Putsila ile Boluspor'dan Uğur Akdemir'i istiyor.
KISA KISA
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi 1461 Trabzon, Gaziantepspor'dan Serhan Yılmaz ve Hasan Genç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig ekibi Manisa BŞB, Y. Malatya'da şans bulamayan Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor. Ayrıca Afyon'dan Yasin ile Oltan ve Osmanlı'nın defansı Salih listede.
3. Lig 1. Grup ekibi Tire 1922, Karabükspor'dan genç sol bek Berke Sağkan'ı kadrosuna kattı. Başkan Mutlu Sarayköylü, "Nokta atışlar yapacağız" diye konuştu.
Menemen Belediye; Deniz Ataç, Taner Yılmaz, Mehmet Öztürk, Üstün Bilgi, Zülküf Özer, Samet Günhan, Mert Kuleli ve Şevket Güngör'ü renklerine kattı.
- 30.12.2018
-
Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
-
Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
-
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (29.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.