Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig'den haberler – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

1. ile 2. ve 3. Lig'den haberler

Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig'den haberler

1. ile 2. ve 3. Lig'den haberleri, fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

1. ile 2. ve 3. Lig'den haberleri, fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

DUMLUPINAR DEPREMİ
ekibi , Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 38 yaşındaki çalıştırıcı 6'ıncı haftada göreve geldiği Karagümrük'ü 3'üncü sıraya kadar taşımıştı.

SAMSUN'DA İKİ İMZA
şov yapan , kaleci Nurullah Aslan ile 4.5 ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı- beyazlılar, 'tan Onur Eriş'e de 3.5 yıllık imza attırmıştı.

YİNE YENİDEN OKAN
Altınordu, eski oyuncusu 'yi gündemine aldı. Fazla forma şansı bulamadığı için Gazişehir Gaziantep'ten ayrılacak 27 yaşındaki orta sahanın, 2016- 17'de oynadığı ekibine sıcak baktığı öğrenildi. Okan, Altınordu'da 25 maçta 5 kez ağları sarsmıştı.

KOSOVALI TOKAT'TA
Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Tokatspor, Timur Kosovalı'yı kadrosuna kattı. İlk yarıda ekibi Sancaktepe'de forma giyen 28 yaşındaki forvet, 15 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Amed'de 19 maçta 7 golle oynamıştı.

GENÇLER RİVA'DA
Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 8 ve 9 Ocak'ta Riva Tesisleri'nde karşılaşacak. Lucescu'nun, Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek için bu organizasyonu talep ettiği bildirildi.

  1. 29.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig'den haberler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN