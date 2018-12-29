Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig'den haberleri, fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



DUMLUPINAR DEPREMİ

Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 38 yaşındaki çalıştırıcı 6'ıncı haftada göreve geldiği Karagümrük'ü 3'üncü sıraya kadar taşımıştı.



SAMSUN'DA İKİ İMZA

Transferde şov yapan Samsun, kaleci Nurullah Aslan ile 4.5 ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı- beyazlılar, Zonguldak'tan Onur Eriş'e de 3.5 yıllık imza attırmıştı.



YİNE YENİDEN OKAN

Altınordu, eski oyuncusu Okan Derici'yi gündemine aldı. Fazla forma şansı bulamadığı için Gazişehir Gaziantep'ten ayrılacak 27 yaşındaki orta sahanın, 2016- 17'de oynadığı İzmir ekibine sıcak baktığı öğrenildi. Okan, Altınordu'da 25 maçta 5 kez ağları sarsmıştı.



KOSOVALI TOKAT'TA

Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Tokatspor, Timur Kosovalı'yı kadrosuna kattı. İlk yarıda Beyaz Grup ekibi Sancaktepe'de forma giyen 28 yaşındaki forvet, 15 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Amed'de 19 maçta 7 golle oynamıştı.



GENÇLER RİVA'DA

Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 8 ve 9 Ocak'ta Riva Milli Takım Tesisleri'nde karşılaşacak. Lucescu'nun, Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek için bu organizasyonu talep ettiği bildirildi.