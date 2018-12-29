Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig'den haberleri, fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig'den haberleri, fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
DUMLUPINAR DEPREMİ
Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 38 yaşındaki çalıştırıcı 6'ıncı haftada göreve geldiği Karagümrük'ü 3'üncü sıraya kadar taşımıştı.
SAMSUN'DA İKİ İMZA
Transferde şov yapan Samsun, kaleci Nurullah Aslan ile 4.5 ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı- beyazlılar, Zonguldak'tan Onur Eriş'e de 3.5 yıllık imza attırmıştı.
YİNE YENİDEN OKAN
Altınordu, eski oyuncusu Okan Derici'yi gündemine aldı. Fazla forma şansı bulamadığı için Gazişehir Gaziantep'ten ayrılacak 27 yaşındaki orta sahanın, 2016- 17'de oynadığı İzmir ekibine sıcak baktığı öğrenildi. Okan, Altınordu'da 25 maçta 5 kez ağları sarsmıştı.
KOSOVALI TOKAT'TA
Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Tokatspor, Timur Kosovalı'yı kadrosuna kattı. İlk yarıda Beyaz Grup ekibi Sancaktepe'de forma giyen 28 yaşındaki forvet, 15 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Amed'de 19 maçta 7 golle oynamıştı.
GENÇLER RİVA'DA
Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 8 ve 9 Ocak'ta Riva Milli Takım Tesisleri'nde karşılaşacak. Lucescu'nun, Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek için bu organizasyonu talep ettiği bildirildi.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig'den haberler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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