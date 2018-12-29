‘Şen’ ola demir – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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‘Şen’ ola demir

‘Şen’ ola demir

, sezon başında anlaşma noktasına geldiği için bir kez daha harekete geçiyor.

Sezon başının şampiyonu , devre arasında da bombaları patlatmak için harekete geçti. Lacivert- mavili ekibin, 'le temasa geçtiği öğrenildi. Sezon başında anlaşma noktasına gelinen 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi, 'nun vetosu sonrasında olmamıştı. Başkan Murat Sancak'ın, Teknik Direktör Yılmaz Vural'la yaptığı toplantının ardından Volkan Şen'i bir kez daha gündeme aldığı öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Son olarak geçen sezon forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısını kulüpsüz geçirdi. , ve formaları da giyen Volkan Şen, kariyerinde 253 karşılaşmada 35 gol ve 45 asistlik performans sergiledi. A formasıyla da 26 karşılaşmada oynayan Volkan, 2 gol attı.

  1. 29.12.2018
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