‘Şen’ ola demir

Sezon başının transfer şampiyonu Adana Demirspor, devre arasında da bombaları patlatmak için harekete geçti. Lacivert- mavili ekibin, Volkan Şen'le temasa geçtiği öğrenildi. Sezon başında anlaşma noktasına gelinen 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi, Hakan Kutlu'nun vetosu sonrasında olmamıştı. Başkan Murat Sancak'ın, Teknik Direktör Yılmaz Vural'la yaptığı toplantının ardından Volkan Şen'i bir kez daha gündeme aldığı öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Son olarak geçen sezon Konyaspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısını kulüpsüz geçirdi. Bursa, Fenerbahçe ve Trabzon formaları da giyen Volkan Şen, Süper Lig kariyerinde 253 karşılaşmada 35 gol ve 45 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım formasıyla da 26 karşılaşmada oynayan Volkan, 2 gol attı.