‘Şen’ ola demir
Adana Demirspor, sezon başında anlaşma noktasına geldiği Volkan Şen için bir kez daha harekete geçiyor.
Sezon başının transfer şampiyonu Adana Demirspor, devre arasında da bombaları patlatmak için harekete geçti. Lacivert- mavili ekibin, Volkan Şen'le temasa geçtiği öğrenildi. Sezon başında anlaşma noktasına gelinen 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi, Hakan Kutlu'nun vetosu sonrasında olmamıştı. Başkan Murat Sancak'ın, Teknik Direktör Yılmaz Vural'la yaptığı toplantının ardından Volkan Şen'i bir kez daha gündeme aldığı öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Son olarak geçen sezon Konyaspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısını kulüpsüz geçirdi. Bursa, Fenerbahçe ve Trabzon formaları da giyen Volkan Şen, Süper Lig kariyerinde 253 karşılaşmada 35 gol ve 45 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım formasıyla da 26 karşılaşmada oynayan Volkan, 2 gol attı.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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