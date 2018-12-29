Mbilla için iki ekip kapışacak

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Adanaspor ve Denizlispor, transferde karşı karşıya geldi. İki ekibin Alanyaspor'la yollarını ayırması beklenen Mbilla Etame'ye talip olduğu öğrenildi. 2008-13 yılları arasında Adanaspor forması giyen 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, 149 karşılaşmada 62 kez ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekmişti.