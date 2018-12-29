Mbilla için iki ekip kapışacak – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Mbilla için iki ekip kapışacak

Mbilla için iki ekip kapışacak

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren ve Denizlispor, transferde karşı karşıya geldi.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren ve Denizlispor, transferde karşı karşıya geldi. İki ekibin 'la yollarını ayırması beklenen Mbilla Etame'ye talip olduğu öğrenildi. 2008-13 yılları arasında Adanaspor forması giyen 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, 149 karşılaşmada 62 kez ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekmişti.

  1. 29.12.2018
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