Mbilla için iki ekip kapışacak
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Adanaspor ve Denizlispor, transferde karşı karşıya geldi.
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Adanaspor ve Denizlispor, transferde karşı karşıya geldi. İki ekibin Alanyaspor'la yollarını ayırması beklenen Mbilla Etame'ye talip olduğu öğrenildi. 2008-13 yılları arasında Adanaspor forması giyen 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, 149 karşılaşmada 62 kez ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekmişti.
- 29.12.2018
-
Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
-
Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
-
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Mbilla için iki ekip kapışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.