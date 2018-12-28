ES-ES'TE KONGREYE 37 KİŞİ GELDİ



Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 3 Ocak Perşembe'ye ertelendi. 799 delegeden sadece 37'sinin geldiği kongre sonrası Başkan Halil Ünal yaptığı açıklamada, "Kentteki kavgalar ve husumetler Eskişehirspor'a zarar veriyor. Gün güç birlikteliği sağlama günüdür. Eskişehirspor küllerinden doğacaktır" ifadelerini kullandı.



ALTAY'DA GÜNDEM YENİDEN PUTSİLA



Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Altay, Ankaragücü'nde forma giyen Anton Putsila'ya da talip oldu. İlk imzayı Elazığ'ın on numarası Tatos'a attıran siyahbeyazlılar, sezon başında da bitirme noktasına geldiği Belaruslu oyuncuyla bir kez daha temas kurdu. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama formülü uygulanacağı bildirildi. Daha önce Gaziantepspor forması da giyen Putsila, Süper Lig'in ilk yarısında 9 maçta görev yaptı.



KEHİNDE GAZİŞEHİR'E



Gazişehir Gaziantep, alacaklarını gerekçe göstererek A.Gücü'nden ayrılan Kehinde ile büyük ölçüde anlaştı. Bu sezon 8 maçta 46 dakika oynayan 24 yaşındaki Nijeryalı forvet, geçen sezon genelllikle sonradan dahil olduğu 24 karşılaşmada 7 kez ağları sarsmıştı.



MENEMEN'DE DURMAK YOK



Son olarak Gümüşhanespor'un golcüsü Hüseyin Çolak'la anlaşan Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'un, Kasımpaşa'nın 20 yaşındaki oyuncusu Hakan Demir'i kiralamak istediği öğrenildi. Genç orta saha, bu sezon ligde 7 maçta 44 dakika görev yaptı.



EMRE ÖZTÜRK BİTTİ



Transferde kolları sıvayan Afjet Afyonspor, Elazığspor'la yollarını ayıran Emre Öztürk'ü kadrosuna kattı. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalan 26 yaşındaki sol bek ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.