Erkan Sözeri "performans ve duruştan" memnun

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider bitiren Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Futbolcularımız, sezon öncesi kamp ve ilk devredeki performans ve duruşlarıyla beni yanıltmadı." dedi.

Sözeri, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'e çıkma hedefleri doğrultusunda sadece ilk aşamayı başarıyla tamamladıklarını vurguladı.

"Futbolcularımız, sezon öncesi kamp ve ilk devredeki performans ve duruşlarıyla beni yanıltmadı." ifadesini kullanan Sözeri, hedeflerine ulaşma yolunda iyi geçirmeleri gereken bir kamp dönemi ve mücadele etmeden kazanamayacakları 17 maç olduğuna dikkati çekti.

Sezon sonunda taraftarlarla yaşayacakları mutluluğu düşündükçe heyecanlandığını dile getiren Sözeri, şunları söyledi:

"Çalışmadan olmaz. Devre arasında da çalışacağız, devre başladıktan sonra da çalışacağız. Hedefimize doğru henüz ilk aşamayı başarıyla geçtik. Süper Lig hedefimize ancak çalışarak ulaşabiliriz. Biz de kampta ve ikinci yarıda bunu yapacağız."

LİGİ DOMİNE ETTİ

Spor Toto Süper Lig'e onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda veda eden kırmızı-siyahlı takım, eski futbolcusu teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 1. Lig macerasına sırasıyla Hatayspor, Altınordu ve Eskişehirspor'u mağlup ederek başladı ve 3. haftada ettiği liderliği devrenin sonuna kadar bırakmadı.

Başkent ekibi, yakaladığı seriyi Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor, Ümraniyespor, Afjet Afyonspor ve Altay karşılaşmalarını kazanarak devam ettirdi. Galibiyet serisini 9. haftadaki Adanaspor beraberliğine kadar devam ettiren kırmızı-siyahlıların yenilmezlik serisi ise 11 hafta sürdü.

Sezonun 10. haftasında Boluspor'u, 11. haftada da Giresunspor'u yenen Gençlerbirliği, 1. Lig'deki ilk yenilgisini Balıkesirspor Baltok'tan alırken 13. haftada da İstanbulspor'a kaybetti ancak mağlubiyet serisini fazla uzatmadı.

Kardemir Karabükspor'u 14. haftada farklı yenen başkent temsilcisi, Denizlispor (0-0), Gazişehir Gaziantepspor (2-1) ve Adana Demirspor (3-2) maçlarının yer aldığı 3 haftalık zorlu periyottan yenilgisiz çıkarak sezonun ilk devresini 41 puanla lider bitirdi.

Sezonu ilk iki sırada bitiren takımların Spor Toto Süper Lig'e direkt çıktığı, üçüncü ekibin ise play-off mücadelesinin ardından belirlendiği statüye göre ilk devreyi, 31 puanla üçüncü sırada yer alan Gaziantep temsilcisinin 10 puan önünde bitiren Gençlerbirliği, yakaladığı bu avantajla Süper Lig yolunu adeta yarıladı.

DEFANS İSTİKRARI

Brezilyalı defans oyuncusu Luccas Claro, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin en istikrarlı futbolcusu oldu.

Sezonun ilk yarısındaki 17 lig maçında da forma giyerek bin 530 dakika sahada kalan Claro'yu, yine defans oyuncuları Ahmet Oğuz (17 maç, bin 486 dakika) ve Alper Uludağ (16 maç, bin 440 dakika) takip etti.

Başkent ekibinde Claro, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan (17 maç, bin 415 dakika), tecrübeli kaleci Hakan Arıkan (15 maç, bin 310 dakika), Stephane Sessegnon (16 maç, bin 302 dakika), Jailton (16 maç, bin 277 dakika), Selçuk Şahin (16 maç, bin 148 dakika) ve Ahmet İlhan Özek (13 maç, bin 58 dakika) bin dakika sınırını aşmayı başardı.

FORMAYA HASRETLER

Gençlerbirliği'nde sezonun ilk devresinde, genç kalecilerle birlikte 7 isim ligde hiç şans bulamadı.

Tecrübeli Hakan Arıkan'ın yanı sıra yedeği Emrullah Şalk'ın (220 dakika) kaleyi koruduğu kırmızı-siyahlı ekipte, genç eldivenler Taha Cengiz Demirtaş ve Übeyd Adıyaman'a hiç görev düşmedi.

Kalecilerin dışında başkent ekibinin altyapısından yetişen Emre Gündoğdu, Metehan Mert, Cengizhan Akgün,Canberk Aydın ve İlksen Kuttekin lig maçlarında hiç forma giyemedi.

Kırmızı-siyahlı ekibin kadrosunda yer alan yabancı futbolcular Rumen Cosmin Matei (60 dakika) ve Brezilyalı Renato Escobar Baruffi'nin (37 dakika) ise ligde aldıkları sürenin azlığı dikkati çekti.

10 FUTBOLCU GOL SEVİNCİ YAŞADI

Gençlerbirliği'nde 7 kez gol sevinci yaşayan Nadir Çiftçi, skor tabelasını en çok değiştiren isim oldu.

İskoçya'nın Celtic takımından ayrıldıktan sonra kımızı-siyahlı ekibe transfer olan Nadir Çiftçi'nin ardından kırmızı-siyahlılarda 38 yaşındaki tecrübeli Mert Nobre, 5 golle skora katkıda bulundu.

Sezonun ilk devresinde 30 gol kaydeden başkent ekibinde Stephane Sessegnon ile Bekir Yılmaz 4'er, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Deniz Yılmaz ile Ahmet İlhan Özek 2'şer ve Jailton ile Selçuk Şahin de 1'er kez kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

2 KIRMIZI, 34 SARI KART

Sezonun ilk devresinde hakemler Gençlerbirliği futbolcularına 2 kırmızı, 34 sarı kart gösterdi.

Stephane Sessegnon ile Yasin Pehlivan kırmızı-siyahlı ekipte ilk yarıda kırmızı kart gören isimler oldu.

Gençlerbirliği'nde Alper Uludağ ve Ahmet İlhan Özek 4'er, Selçuk Şahin, Yıldırım Mert Çetin ve Hakan Arıkan 3, Claro, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Jailton, Bekir Yılmaz, Nadir Çiftçi ve Deniz Yılmaz 2'şer, Arnason ise 1 sarı kart gördü.