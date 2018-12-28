Adana Demirspor'da Harbaoui mesaisi!
Transferde atağa kalkan Adana Demirspor’un, Zulte Waregem’in Tunuslu santrforu Hamdi Harbaoui’yi bitirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.
Transfer şampiyonu olarak girdiği sezonun ilk yarısını 9'uncu bitiren Adana Demirspor'da, yine hareketli saatler yaşanıyor. Lacivert-mavili ekibin, Belçika ekibi Zulte Waregem'de forma giyen Hamdi Harbaoui'ya kanca attığı öğrenildi. Bu transferi kısa sürede bitirmek için girişimlerini sıklaştıran yönetimin, görüşmelerde son aşamaya geldiği ifade edildi. Daha önce Lokeren, Leuven, Katar SC, Anderlecht, Charleroi ve Mouscron gibi takımların formasını da giyen 33 yaşındaki Tunuslu santrfor, kariyerinde 296 maçta 156 kez ağları sarstı. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Harbaoui, bu sezon ise 19 maçta 11 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
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Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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