Transfer şampiyonu olarak girdiği sezonun ilk yarısını 9'uncu bitiren Adana Demirspor'da, yine hareketli saatler yaşanıyor. Lacivert-mavili ekibin, Belçika ekibi Zulte Waregem'de forma giyen Hamdi Harbaoui'ya kanca attığı öğrenildi. Bu transferi kısa sürede bitirmek için girişimlerini sıklaştıran yönetimin, görüşmelerde son aşamaya geldiği ifade edildi. Daha önce Lokeren, Leuven, Katar SC, Anderlecht, Charleroi ve Mouscron gibi takımların formasını da giyen 33 yaşındaki Tunuslu santrfor, kariyerinde 296 maçta 156 kez ağları sarstı. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Harbaoui, bu sezon ise 19 maçta 11 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.