Adana Demirspor'da Harbaoui mesaisi!
28 Aralık 2018, Cuma
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'da Harbaoui mesaisi!

Adana Demirspor'da Harbaoui mesaisi!

Transferde atağa kalkan ’un, ’in Tunuslu santrforu ’yi bitirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Transfer şampiyonu olarak girdiği sezonun ilk yarısını 9'uncu bitiren 'da, yine hareketli saatler yaşanıyor. Lacivert-mavili ekibin, Belçika ekibi 'de forma giyen 'ya kanca attığı öğrenildi. Bu transferi kısa sürede bitirmek için girişimlerini sıklaştıran yönetimin, görüşmelerde son aşamaya geldiği ifade edildi. Daha önce Lokeren, Leuven, Katar SC, Anderlecht, Charleroi ve Mouscron gibi takımların formasını da giyen 33 yaşındaki Tunuslu santrfor, kariyerinde 296 maçta 156 kez ağları sarstı. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Harbaoui, bu sezon ise 19 maçta 11 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

  1. 28.12.2018
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