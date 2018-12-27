TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (26.12.18)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Eskişehir Teknik Direktörü Fuat Çapa, camiaya mesaj gönderdi. Maddi sorunlar nedeniyle genç kadroyla mücadele ettiklerini hatırlatan Çapa, "Devreye kadar takımda kalacağıma söz vermiştim. Bundan sonrası için netleşmiş bir durum yok" dedi.
ALTINORDU'NUN YILDIZINA KANCA
Altınordu forması giyen Yusuf Acer'e Varşova kancası. 21 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak isteyen Polonya ekibi, Altıonordu'nun kapısını çaldı. Varşova Sportif Direktörü Kucharski'nin yılbaşından sonra genç futbolcu için son tekliflerini ileteceği öğrenildi.
İLK YARIDA 10 HOCA DEĞİŞTİ
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında 18 takımdan 10'u teknik direktör değişikliğine gitti. Karabükspor, 3 farklı isimle çalışırken, Adana Demirspor, Adanaspor, Afyonspor, Altay, Denizlispor, Gazişehir, Giresunspor, Osmanlıspor ve Ümraniyespor'da ikişer hoca görev yaptı.
BALIKESİR'DE FLAŞ GELİŞME
Maddi kriz yaşayan takımlardan Balıkesir'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Alacaklarına karşılık Futbol Federasyonu'na başvuran Steve Beleck, sözleşmesini feshetti. 25 yaşındaki forvet oyuncusunun ardından yeni isimlerin de bu kervana katılabileceği iddia edildi.
DENIZLI'DEN CAGRI
İlk yarının flaş takımı Denizlispor'dan mesaj var. Maddi anlamda yaşadıkları zorluklara dikkat çeken Ege ekibinin başkanı Ali Çetin, "Türkiye'nin ilk 100 şirketi arasında Denizlili 10 firma var. Denizli, Türkiye'nin ekonomisine katkı veren kentlerinden birisi ama formamızın önü de arkası da boş. Takım Süper Lig'e yürürken bu durum çok zorumuza gidiyor" diye konuştu.
BOLUSPOR'DAN TRANSFER MÜJDESİ
İlk yarının son haftalarında düşüşe geçen Bolu'da söz başkanın... Devre arasında takıma takviye yapacaklarını belirten Necip Çarıkçı, "Devre arasında 3-4 transfer yapacağız. Problemi olmayan futbolcuları kadroya katacağız" dedi.
LİDER KAMP İÇİN HAZIR
Sezonun flaş takımı Gençlerbirliği'nde ikinci yarı öncesi program belli oldu. Devreyi lider kapatan Geçnler, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta başlayacak. Kırmızı- siyahlıların Antalya'da gerçekleştireceği kamp programı 12 Ocak'ta sona erecek.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (26.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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