Altay hızlı çıktı

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Altay, ikinci devre öncesi işi sıkı tutuyor. Elazığspor ile yollarını ayıran Yunan orta saha Andreas Tatos ile önceki gün anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, dün de Uğur Akdemir'le el sıkıştı. Boluspor'un 30 yaşındaki sağ bekiyle her konuda anlaşan İzmir ekibinin, 4 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer dönemiyle imzaları attırması bekleniyor.



12 TAKIMDA FORMA GİYDİ



Galatasaray altyapısından yetişen Uğur, Gazişehir Gaziantep, Orduspor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Diyarbakırspor, Kartalspor, Demir Grup Sivasspor, Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor ve Eskişehirspor formaları da giydi. Sezonun ilk yarısında Boluspor ile 12 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 asistle oynadı, 5 kez de sarı kart gördü.