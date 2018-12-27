Altay hızlı çıktı
İlk yarıda beklentilerin altında kalan İzmir ekibi, transferde düğmeye bastı, Tatos’tan sonra Uğur Akdemir’le de anlaştı.
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Altay, ikinci devre öncesi işi sıkı tutuyor. Elazığspor ile yollarını ayıran Yunan orta saha Andreas Tatos ile önceki gün anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, dün de Uğur Akdemir'le el sıkıştı. Boluspor'un 30 yaşındaki sağ bekiyle her konuda anlaşan İzmir ekibinin, 4 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer dönemiyle imzaları attırması bekleniyor.
12 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Galatasaray altyapısından yetişen Uğur, Gazişehir Gaziantep, Orduspor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Diyarbakırspor, Kartalspor, Demir Grup Sivasspor, Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor ve Eskişehirspor formaları da giydi. Sezonun ilk yarısında Boluspor ile 12 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 asistle oynadı, 5 kez de sarı kart gördü.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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