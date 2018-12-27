Altay hızlı çıktı
27 Aralık 2018, Perşembe
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Altay hızlı çıktı

Altay hızlı çıktı

İlk yarıda beklentilerin altında kalan İzmir ekibi, transferde düğmeye bastı, Tatos’tan sonra ’le de anlaştı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Altay, ikinci devre öncesi işi sıkı tutuyor. ile yollarını ayıran Yunan orta saha Andreas Tatos ile önceki gün anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, dün de 'le el sıkıştı. 'un 30 yaşındaki sağ bekiyle her konuda anlaşan İzmir ekibinin, 4 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer dönemiyle imzaları attırması bekleniyor.

12 TAKIMDA FORMA GİYDİ

altyapısından yetişen Uğur, Gazişehir Gaziantep, Orduspor, , , Diyarbakırspor, Kartalspor, Demir Grup Sivasspor, Baltok, ve formaları da giydi. Sezonun ilk yarısında Boluspor ile 12 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 asistle oynadı, 5 kez de sarı kart gördü.

  1. 27.12.2018
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