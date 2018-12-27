Adana Demirspor onları istiyor
Lacivert-mavililer, Kaan Kanak ve Vedat Bora’ya kanca attı.
Sezona transfer şampiyonu olarak başlayan Adana Demirspor, ikinci yarı öncesi de harekete geçti. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Adana Demirspor, Alanyaspor'un sol beki Kaan Kanak ile Konyaspor'un orta sahası Vedat Bora'yı renklerine katmayı hedefliyor.
YÖNETİM ŞARTLARI ZORLUYOR
Her iki futbolcuyu imza attırmayı planlayan Adana Demirspor Yönetimi, bu transferlerde tüm şartları zorluyor. Bu arada ilk yarıda verim alınamayan birçok oyuncuyla yollarını ayıracağı iddia edilen Adana Demirspor'un, Vedat ve Kaan'ın dışında listesindeki diğer isimlerle de görüşeceği belirtildi.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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