Adana Demirspor onları istiyor

Sezona transfer şampiyonu olarak başlayan Adana Demirspor, ikinci yarı öncesi de harekete geçti. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Adana Demirspor, Alanyaspor'un sol beki Kaan Kanak ile Konyaspor'un orta sahası Vedat Bora'yı renklerine katmayı hedefliyor.



YÖNETİM ŞARTLARI ZORLUYOR



Her iki futbolcuyu imza attırmayı planlayan Adana Demirspor Yönetimi, bu transferlerde tüm şartları zorluyor. Bu arada ilk yarıda verim alınamayan birçok oyuncuyla yollarını ayıracağı iddia edilen Adana Demirspor'un, Vedat ve Kaan'ın dışında listesindeki diğer isimlerle de görüşeceği belirtildi.