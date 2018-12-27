Adana Demirspor onları istiyor
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

onları istiyor

Adana Demirspor onları istiyor

Lacivert-mavililer, ve ’ya kanca attı.

Sezona transfer şampiyonu olarak başlayan , ikinci yarı öncesi de harekete geçti. Teknik direktör 'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Adana Demirspor, 'un sol beki ile 'un orta sahası 'yı renklerine katmayı hedefliyor.

YÖNETİM ŞARTLARI ZORLUYOR

Her iki futbolcuyu imza attırmayı planlayan Adana Demirspor Yönetimi, bu transferlerde tüm şartları zorluyor. Bu arada ilk yarıda verim alınamayan birçok oyuncuyla yollarını ayıracağı iddia edilen Adana Demirspor'un, Vedat ve Kaan'ın dışında listesindeki diğer isimlerle de görüşeceği belirtildi.

  1. 27.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor onları istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN