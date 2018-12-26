TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (25.12.18)

GİRESUN GÜN SAYIYOR



Gıresun'da yapımı süren 22 bin 28 kişi kapasiteli Çotanak Stadı'nın gelecek yılın ikinci yarısında hizmete gireceği belirtildi. Projede ince işçilik çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, "Yüzde 73'lük kısmı tamamlandı. Bundan sonraki süreçte sahanın çimi serilecek. Seyirci koltuklarının yapımı ve altyapı çalışmalarının gerçekleşmesiyle, gelecek sezondan itibaren yeni statta oynanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kulandı.



'41 KERE MAŞALLAH'



İlk yarıyı 41 puanla zirvede bitiren Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav, futbolcular ve teknik ekibe '41 kere maşallah' dedi. Cavcav, " Şampiyonluğa ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu gurur tablosunda muhakkak büyük bir emek, büyük bir özveri var" diye konuştu.



GAZİŞEHİR TRANSFERDE HAREKETE GEÇİYOR



Gazişehir Gaziantep'in Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, transferleri bekliyor. Çalışmaya başladıklarını belirten Altıparmak, "Yurt içinde ve yurt dışında istediğimiz oyuncular var. Transferi en kısa sürede bitirerek, tam kadro çalışmayı planlıyoruz" dedi.



YUSUF ACER DE GiDiYOR



Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi isimleri çıkartan Altınordu'da, bir isim daha yuvadan uçuyor. Polonya ekibi Legia Varşova'nın, kırmızı-lacivertlilerin sol beki Yusuf Acer'in menajeri ile görüştüğü öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 karşılaşmada görev yaptı.



HÜSEYİN MENEMEN'DE



Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor, transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Gümüşhane forması giyen Hüseyin Çolak'la prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki santrforun en kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



GÜMRÜK'E YENİ GOLCÜ



Önemli isimleri kadrosunda bulunduran Kırmızı Grup'un iddialı ekibi Fatih Karagümrük, flaş bir transfere imza attı. Kırmızı- siyahlılar, Elazığspor'dan Ahmet Aras'ı kadrosuna kattı. İlk yarıda 17 maçta 7 kez ağları sarsan 31 yaşındaki golcü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Elazığ'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.



ANTEP'E BİR CEZA DAHA



FIFA Disiplin Kurulu, Karcemarskas'ın alacakları nedeniyle Gaziantepspor'a 6 puan silme cezası ve altyapı dahil olmak üzere transfer yasağı verdi. Kırmızı-siyahlı ekibin, kaynak bulamaması durumunda Amatör Lig'e düşürüleceği bildirildi. Gaziantepspor, Beyaz Grup'ta eksi 10 puanla son sırada yer alıyor.



KARABÜK KAYNAK ARIYOR



Transfer yasağını kaldırmak için çalışan Karabükspor'un Başkanı Mehmet Yüksel, 7 milyon liraya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yüksel, para bulunursa yapacakları transferlerle ligde kalabileceklerini iddiasında da bulundu.