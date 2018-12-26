Tatos tamam
Kadroda revizyona gitmeye hazırlanan Altay, Elazığspor’un Yunan on numarası Andreas Tatos ile 1.5 yıllık ön protokol yaptı.
Ligin ilk yarısında büyük hüsran yaşayan Altay, transferde atağa kalktı. Yabancı oyuncularının birçoğuyla yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Elazığspor'dan Andreas Tatos'la anlaşmaya vardı. İzmir ekibinin Teknik Direktörü Özden Töraydın, 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusuyla 1.5 yıllık ön protokol yaptıklarını ve Tatos'un 2 Ocak'taki kampa katılacağını ifade etti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Geçtiğimiz sezon Aris'ten transfer olduğu Elazığ'da 25 maçta 7 kez ağları sarsan maestro, tekliflere rağmen takımda kalmıştı. Zor günler geçiren Gakgoş'ta, bu sezon 14 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistle oynayan Tatos'un, ekonomik sıkıntılar nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Öte yandan Altay'ın; Ivanov, Kappel, Pedro ve Aganovic'le yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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