Tatos tamam

Ligin ilk yarısında büyük hüsran yaşayan Altay, transferde atağa kalktı. Yabancı oyuncularının birçoğuyla yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Elazığspor'dan Andreas Tatos'la anlaşmaya vardı. İzmir ekibinin Teknik Direktörü Özden Töraydın, 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusuyla 1.5 yıllık ön protokol yaptıklarını ve Tatos'un 2 Ocak'taki kampa katılacağını ifade etti.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Geçtiğimiz sezon Aris'ten transfer olduğu Elazığ'da 25 maçta 7 kez ağları sarsan maestro, tekliflere rağmen takımda kalmıştı. Zor günler geçiren Gakgoş'ta, bu sezon 14 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistle oynayan Tatos'un, ekonomik sıkıntılar nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Öte yandan Altay'ın; Ivanov, Kappel, Pedro ve Aganovic'le yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.