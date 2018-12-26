Tatos tamam
28 Mart 2019, Perşembe
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Tatos tamam

Tatos tamam

Kadroda revizyona gitmeye hazırlanan , ’un Yunan on numarası ile 1.5 yıllık ön protokol yaptı.

Ligin ilk yarısında büyük hüsran yaşayan , transferde atağa kalktı. Yabancı oyuncularının birçoğuyla yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, 'dan 'la anlaşmaya vardı. İzmir ekibinin Teknik Direktörü Özden Töraydın, 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusuyla 1.5 yıllık ön protokol yaptıklarını ve Tatos'un 2 Ocak'taki kampa katılacağını ifade etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Geçtiğimiz sezon Aris'ten transfer olduğu Elazığ'da 25 maçta 7 kez ağları sarsan maestro, tekliflere rağmen takımda kalmıştı. Zor günler geçiren Gakgoş'ta, bu sezon 14 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistle oynayan Tatos'un, ekonomik sıkıntılar nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Öte yandan Altay'ın; Ivanov, Kappel, Pedro ve Aganovic'le yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

  1. 26.12.2018
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