Altınordu'da Yusuf'a Varşova kancası
26 Aralık 2018, Çarşamba
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'da Yusuf'a Varşova kancası

Altınordu'da Yusuf'a Varşova kancası

1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen genç sol bek Yusuf Acer'e Polonya ekibi 'nın talip olduğu öğrenildi.

1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen genç sol bek Yusuf Acer'e Polonya ekibi 'nın talip olduğu öğrenildi. Polonya Ekstraklasa'da şampiyonluk mücadelesi veren Legia Varşova'nın Sportif Direktörü Radoslaw Kucharski'nin genç futbolcunun transferini bitirmek için çaba gösterdiği belirtildi. Başkan 'ın dirsek temasında bulunan Polonya ekibinden resmi teklif istediği, ancak Legia Varşova'nın yılbaşından sonra 21 yaşındaki futbolcu için teklifini sunacağı kaydedildi.

Altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü ve gibi yıldız futbolcuların Avrupa'da boy göstermesiyle gururlanan temsilcisi, ekiplerinin de radarında olan Yusuf'u da yurtdışına göndermeye sıcak bakıyor. Kırmızı-lacivertli formayla 4 sezondur 1. Lig'de boy gösteren genç savunma oyuncusu toplam 96 müsabakada görev aldı. Son olarak 'da oynayan Yusuf Acer, ay-yıldızlı formayı alt yaş gruplarında 7 kez terletti.

  1. 26.12.2018 13:37
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:11
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