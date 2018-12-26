Altınordu 95 yaşında

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Altınordu Dernek Başkanı Samim Süloş'un yanı sıra geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı. Törene, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, İZVAK Başkanı Ali Erten, ALFA 2. Dönemi İdari Direktörü Halit Erolu'nun yanı sıra antrenörler, U16 ve U15 takımı oyuncuları eşlik etti.

Dernek Başkanı Samim Süloş, Altınordu'nun tarihi bir misyona sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin ve Avrupa'nın her yerinde tanınan, sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulüp. Son 6 yılda marka değeri dünya çapında bir etki oluşturdu. Kulübümüz var olduğu sürece asalet ve onurlu vizyonunu sürdürecek" dedi.

İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ise 95. yılı onurlu, şerefli ve asil bir şekilde geride bıraktıklarını ifade ederek, "Bu kulübün içerisinde her dönem çok güzel insanlar oldu. Böyle bir ailenin üyesi olmanın onurunu yaşıyorum. Ebediyete intikal eden tüm büyüklerimizi saygıyla anıyoruz. Camiamız, ailemiz ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın bize aşıladığı vefa duygusuna çok önem veriyoruz. Bunu hiç bir zaman kaybetmeyeceğimizin sözünü veriyorum. 'Türkiye'nin Altınordu'su' olarak çıktığımız bu yolda, yurt içi ve dışında taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan bir kulübüz. Yurt dışındaki temaslarımızda insanlar futbolu kenara bırakıp bu kulübün bir felsefesinin olduğuna kanaat getirip çok farklı bakıyorlar. Bizim önümüzde uzun bir yol var. Bu armayı hep şan, şeref ve vefayla temsil edeceğimize söz veriyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Altınordulu çocukların denize kırmızı renkli karanfiller atmasıyla sona ererken, grup daha sonra Altınordu'nun kurucu başkanı Süleyman Ferit Eczacıbaşı heykelini ziyaret edip çelenk bıraktı.