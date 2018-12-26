1. Lig'de 10 takım teknik direktörünü değiştirdi
26 Aralık 2018, Çarşamba
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1. Lig'de 10 takım teknik direktörünü değiştirdi

1. Lig'de 10 takım teknik direktörünü değiştirdi

1. Lig'de ilk devrede 18 takımdan 10'u değişikliğine gitti.

İlk değişikliğinin 4. haftadan sonra yaşandığı 1. Lig'de, ligin ilk yarısında 10 takım teknik direktör değişikliğine gitmeyi tercih etti.

'un 3 farklı isimle çalıştığı ilk yarıda, , Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Denizlispor, Gazişehir Gaziantep, Giresunspor, Osmanlıspor ve Ümraniyespor'da ikişer teknik direktör görev yaptı.

Bu 10 takımın dışındaki diğer ekipler Altınordu, , , Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Hatayspor, İstanbulspor ve teknik direktör değişikliği yapmadı.

GEÇEN SENEDEN BERİ GÖREVE DEVAM EDENLER
Ligde yer alan 18 ekipten 5'inde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.

Altınordu'da , Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Boluspor'da ve Hatayspor'da 'un yanı sıra Altay'da tekrar göreve gelen , geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER
Spor Toto 1. Lig'de ilk devrede görev yapan teknik direktörler ve görev yaptıkları maç sayıları şöyle:

Adana Demirspor: Hakan Kutlu (12), Yılmaz Vural (5)

Adanaspor: Cihat Arslan (6), Coşkun Demirbakan (11)

Afjet Afyonspor: Serhat Gülpınar (10), Serhat Güller (5)

Altay: Alper Avcı (10), Özden Töraydın (7)

Altınordu: Hüseyin Eroğlu (17)

Balıkesirspor Baltok: Giray Bulak (17)

Boluspor: Sait Karafırtınalar (17)

Denizlispor: (8), Yücel İdiz (9)

Eskişehirspor: Fuat Çapa (17)

Gazişehir Gaziantep: Yalçın Koşukavak (7), Mehmet Altıparmak (9)

Gençlerbirliği: Erkan Sözeri (17)

Giresunspor: Metin Diyadin (7), Hüseyin Kalpar (9)

Hatayspor: İlhan Palut (17)

İstanbulspor: Fatih Tekke (17)

Kardemir Karabükspor: Fikret Yılmaz (4), Levent Açıkgöz (8), Taner Öcal (5)

Osmanlıspor: (11), Osman Özköylü (6)

Tetiş Yapı Elazığspor: Orhan Kaynak (17)

Ümraniyespor: İsmet Taşdemir (14), Ahmet Taşyürek (2)

  1. 26.12.2018 12:18
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:09
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