1. Lig'de 10 takım teknik direktörünü değiştirdi
Spor Toto 1. Lig'de ilk devrede 18 takımdan 10'u teknik direktör değişikliğine gitti.
İlk teknik direktör değişikliğinin 4. haftadan sonra yaşandığı Spor Toto 1. Lig'de, ligin ilk yarısında 10 takım teknik direktör değişikliğine gitmeyi tercih etti.
Kardemir Karabükspor'un 3 farklı isimle çalıştığı ilk yarıda, Adana Demirspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Denizlispor, Gazişehir Gaziantep, Giresunspor, Osmanlıspor ve Ümraniyespor'da ikişer teknik direktör görev yaptı.
Bu 10 takımın dışındaki diğer ekipler Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Hatayspor, İstanbulspor ve Tetiş Yapı Elazığspor teknik direktör değişikliği yapmadı.
GEÇEN SENEDEN BERİ GÖREVE DEVAM EDENLER
Ligde yer alan 18 ekipten 5'inde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.
Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Boluspor'da Sait Karafırtınalar ve Hatayspor'da İlhan Palut'un yanı sıra Altay'da tekrar göreve gelen Özden Töraydın, geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.
TEKNİK DİREKTÖRLER
Spor Toto 1. Lig'de ilk devrede görev yapan teknik direktörler ve görev yaptıkları maç sayıları şöyle:
Adana Demirspor: Hakan Kutlu (12), Yılmaz Vural (5)
Adanaspor: Cihat Arslan (6), Coşkun Demirbakan (11)
Afjet Afyonspor: Serhat Gülpınar (10), Serhat Güller (5)
Altay: Alper Avcı (10), Özden Töraydın (7)
Altınordu: Hüseyin Eroğlu (17)
Balıkesirspor Baltok: Giray Bulak (17)
Boluspor: Sait Karafırtınalar (17)
Denizlispor: Osman Özköylü (8), Yücel İdiz (9)
Eskişehirspor: Fuat Çapa (17)
Gazişehir Gaziantep: Yalçın Koşukavak (7), Mehmet Altıparmak (9)
Gençlerbirliği: Erkan Sözeri (17)
Giresunspor: Metin Diyadin (7), Hüseyin Kalpar (9)
Hatayspor: İlhan Palut (17)
İstanbulspor: Fatih Tekke (17)
Kardemir Karabükspor: Fikret Yılmaz (4), Levent Açıkgöz (8), Taner Öcal (5)
Osmanlıspor: Mustafa Reşit Akçay (11), Osman Özköylü (6)
Tetiş Yapı Elazığspor: Orhan Kaynak (17)
Ümraniyespor: İsmet Taşdemir (14), Ahmet Taşyürek (2)
- 26.12.2018 12:18
- Güncelleme: 26.12.2018 15:09
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Savic gelmeye hazır
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
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Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
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Rodallega teklif bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı güle güle !!!
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