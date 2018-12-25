Yücel İldiz: “Emenike’yi kim istemez?”
26 Aralık 2018, Çarşamba
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: “Emenike’yi kim istemez?”

Yücel İldiz: “Emenike’yi kim istemez?”

Denizlispor , ’nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili, "Emenike’yle birkaç gün önce görüştüm. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.

1.Lig ekiplerinden Denizlispor'da ilk devrenin tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör , katıldığı bir radyo programında, 'nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbehçeli eski forvet ve daha önce 'da çalıştığı eski öğrencisi Emenike hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Nijeryalı futbolcu ile birkaç gün önce görüştüğünü belirterek, "Emenike'yle birkaç gün önce görüştüm. Kendisi devamlı görüştüğüm bir futbolcu. Fakat Emenike'nin aldığı ücretler belli. Emenike'nin ismi kulüpleriyle de anılıyor. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.

  1. 25.12.2018 17:05
  2. Güncelleme: 25.12.2018 17:37
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