ADANA DEMİR'DE ÜÇ İSİM YOLCU



Transfer rekoruyla girdiği sezonun ilk yarısını 9'uncu bitiren Adana Demirspor'da, gidecek isimler de belirlendi. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın raporu doğrultusunda; Kage, Rüştü Hanlı ve Batuhan İşçiler'le yolların ayrılacağı öğrenildi. Kiralık olarak gelen Orkan Çınar'ın Beşiktaş'a geri dönmesi de gündeme gelirken, 6 ismin de kadroya katılmasının planlandığı ifade edildi.



SARIYER GAZA BASTI



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Sakarya'nın en yakın takipçisi olan Sarıyer, kadrosuna iki önemli takviye yaptı. Beyaz Martılar, Kırklarelispor'dan ayrılan kanat oyuncusu Hakkı İsmet Şimşek (29) ve Bodrumspor'un orta saha oyuncusu Samet Katanalp (26) ile anlaşmaya vardı.



HOROZ'DA ÇETİN DESTEK BEKLİYOR



İlk yarıyı 36 puanla 2'inci sırada kapatan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, sponsorluk için çağrıda bulundu. Şehirdeki iş adamlarının kayıtsız kaldığını hatırlatan Çetin, "Takım şampiyonluğa giderken koca bir devre geçti, ne isim ne de forma sponsorumuz var. Formamızın önü de arkası da boş. Bu durum zorumuza gidiyor. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu utanç bir an önce sonlandırılmalı" dedi.



İSMAİL KIZILCABÖLÜK'TE



TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirvenin en yakın takipçilerinden Kızılcabölükspor, son olarak Adana Demirspor'da oynayan tecrübeli kaleci İsmail Şahmalı ile anlaştı. 36 yaşındaki eldivenin, bugün sözleşme imzalayacağı bildirildi. İsmail, daha önce Denizlispor, Osmanlıspor ve Manisaspor formaları da giydi.



KAF-KAF'TA HEDEF 15 BİN



TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ikinci yarının ilk maçı için kampanya başlattı. Van BŞB karşılaşmasında tribüne 15 bin kişiyi çekmek isteyen kırmızı-yeşilliler, 25 TL'den hatıra biletleri bastırıp satışına başladı. Başkan Vekili Gökhan Şensan, tüm gelirin takıma dağıtılacağını söyledi.



BİZ DE 'VAR'IZ



Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, Video Yardımcı Hakem sistemine destek verdi. Kısa süre olmasına rağmen hedeflenen başarının yakalandığını belirten Bozbağ, "VAR'ın ne kadar doğru ve faydalı olduğunu Süper Lig maçlarında gördük. Sistemin hem bizim ligimizde hem de 2. ve 3. liglerde hayata geçirilmesini istiyoruz. VAR uygulamaya konulduğu takdirde takımların yaşadıkları mağduriyetlerin de önüne geçilmiş olunacaktır" diye konuştu.



YABANCILAR YOL AYRIMINDA



İlk yarıda hüsran yaşayan Altay, yabancı oyuncularının büyük bölümüyle yollarını ayırmayı planlıyor. Bulgar stoper Ivanov, Hollandalı sağ kanat Kappel, Portekizli sol kanat Pedro ve Hırvat orta saha oyuncusu Aganovic'in takımda düşünülmediği öğrenildi. Krallıkta zirvede yer alan Paixao ve Senegalli orta saha Daf'ın ise kadroda kalacağı bildirildi.



İNEGÖL, FATİH'E İMZA ATTIRDI



Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Bandırmaspor'dan Fatih Üge ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-beyazlı ekibe imza attığı için mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, takımın başarılı olması için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti. Başarılı oyuncu, bu sezon 11 maçta görev yaptı ve skora katkı sağlayamadı.



SIRA YILMAZ'DA



İlk yarıyı 37 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Beyaz Grup ekibi Samsunspor, transferde gaza bastı. Zonguldak Kömür'den kadroya katılan Onur Eriş ilk idmanına çıkarken, Hatayspor'lu Yılmaz Özeren de kırmızı-beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Balıkesirspor maçının ardından taraftarlarla vedalaşan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kısa sürede imzayı atacağı öğrenildi. Yılmaz, bu sezon 16 maçta 2 golle oynadı.