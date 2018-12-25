Denizlispor'da gündem Emenike
25 Aralık 2018, Salı
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'da gündem Emenike

Denizlispor'da gündem Emenike

1'inci Lig'de sezonun ilk devresini 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan , transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan yeli-siyahlıların şu an boşta olan golcü ile görüştüğü iddia edildi. Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör 'in Kardemir 'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. 'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu. 1'inci Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının 'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeyen devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu. Ardından ile anlaşmasına rağmen 'da 'nın yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 2 sene sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de 2013-14'te şampiyonluk yaşayan Emenike, o sezondan sonra düşüşe geçti. , Al Alin ve 'ta da görev yapan Emenike, bu sezon ise takım bulamadı. Başkan yardımcısı Taner Atilla, en iyi takviyeleri yapacaklarını söyledi. Belirledikleri futbolcularla görüşme halinde olduklarını açıklayan Atilla, "Gereken çalışmaları yapıyoruz. İkinci yarıda daha güçlü bir kadroyla sevenlerimizin karşısına çıkacağız" cümlelerini kullandı.

  1. 25.12.2018 13:26
  2. Güncelleme: 25.12.2018 13:26
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