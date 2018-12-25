Denizlispor'da gündem Emenike
Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk devresini 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan Denizlispor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan yeli-siyahlıların şu an boşta olan golcü Emmanuel Emenike ile görüştüğü iddia edildi. Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör Yücel İldiz'in Kardemir Karabükspor'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu. 1'inci Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.
Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeyen devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu. Ardından Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen Rusya'da Spartak Moskova'nın yolunu tutan 31 yaşındaki golcü, 2 sene sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de 2013-14'te şampiyonluk yaşayan Emenike, o sezondan sonra düşüşe geçti. West Ham United, Al Alin ve Olympiakos'ta da görev yapan Emenike, bu sezon ise takım bulamadı. Başkan yardımcısı Taner Atilla, en iyi takviyeleri yapacaklarını söyledi. Belirledikleri futbolcularla görüşme halinde olduklarını açıklayan Atilla, "Gereken çalışmaları yapıyoruz. İkinci yarıda daha güçlü bir kadroyla sevenlerimizin karşısına çıkacağız" cümlelerini kullandı.
- 25.12.2018 13:26
- Güncelleme: 25.12.2018 13:26
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
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