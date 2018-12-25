Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son maçında Altınordu, Bornova Stadı'nda ağırladığı rakibi Giresunspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince mücadele 0-0 bitti. 6. dakikada kaleci Kayacan'ın uzaklaştırdığı topa Alican gelişine vurdu, Giresun savunması topu çizgiden çıkardı. 24'te Id Azza'nın şutunu kaleci Erce kornere çeldi. 30'da Yusuf ortaladı, Kadir'in kafa vuruşu direğe takıldı. 52'de Muhammed kale önünde mutlak fırsatı kaçırdı. 53'te Yusuf şutunu çekti. Kaleci Kayacan kapattığı köşede gole izin vermedi. 69'da Anıl'ın penaltı noktasından vuruşunda top auta çıktı. 87'de Anıl bir kez daha kaçırdı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti.