1.Lig'de sessiz kapanış
25 Aralık 2018, Salı
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1.'de sessiz kapanış

1.Lig'de sessiz kapanış

Bornova Stadı’nda oynanan maçta iki takım da yakaladığı fırsatları gol yapamayınca 1’er puana razı oldu.

Spor Toto 1. 'de ilk yarının son maçında Altınordu, Bornova Stadı'nda ağırladığı rakibi Giresunspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince mücadele 0-0 bitti. 6. dakikada kaleci Kayacan'ın uzaklaştırdığı topa Alican gelişine vurdu, Giresun savunması topu çizgiden çıkardı. 24'te Id Azza'nın şutunu kaleci Erce kornere çeldi. 30'da Yusuf ortaladı, Kadir'in kafa vuruşu direğe takıldı. 52'de Muhammed kale önünde mutlak fırsatı kaçırdı. 53'te Yusuf şutunu çekti. Kaleci Kayacan kapattığı köşede gole izin vermedi. 69'da Anıl'ın penaltı noktasından vuruşunda top auta çıktı. 87'de Anıl bir kez daha kaçırdı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti.

  1. 25.12.2018
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