1.Lig'de sessiz kapanış
Bornova Stadı’nda oynanan maçta iki takım da yakaladığı fırsatları gol yapamayınca 1’er puana razı oldu.
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son maçında Altınordu, Bornova Stadı'nda ağırladığı rakibi Giresunspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince mücadele 0-0 bitti. 6. dakikada kaleci Kayacan'ın uzaklaştırdığı topa Alican gelişine vurdu, Giresun savunması topu çizgiden çıkardı. 24'te Id Azza'nın şutunu kaleci Erce kornere çeldi. 30'da Yusuf ortaladı, Kadir'in kafa vuruşu direğe takıldı. 52'de Muhammed kale önünde mutlak fırsatı kaçırdı. 53'te Yusuf şutunu çekti. Kaleci Kayacan kapattığı köşede gole izin vermedi. 69'da Anıl'ın penaltı noktasından vuruşunda top auta çıktı. 87'de Anıl bir kez daha kaçırdı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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