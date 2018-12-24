Tartışmasız lider

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Gençlerbirliği, Adana Demir deplasmanında 3 puanı kaptı. 5 golün atıldığı karşılaşmada perdeyi açan ev sahibi oldu. 1. dakika Galip'in kornerine iyi yükselen Pote, kafayla ağları havalandırdı: 1-0. 41'de Nobre'nin pasına hareketlenen Nadir'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci 45'e hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 65'te Mitrovic'in çizgiden çıkardığı topu önünde bulan Nobre, Gençler'i öne geçirdi: 1-2. 71'de Ahmet Oğuz pasını çıkardı. Nadir yine düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-3. 75'te Hakan ortaladı, Erdal indirdi. Berk ise skoru belirledi: 2-3.



NADİR TAM GAZ!

Son haftaların formda ismi olan Nadir Çiftçi, dün de G.Birliği'nin zaferinde başrol oynadı. 2 kez Adana Demirspor ağlarını havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki 7. golünü attı.



SÖZERİ DÖRT KÖŞE

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bitiş düdüğünün ardından bir hayli mutluydu. Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Sözeri, "Herkes kazanmak için elinden geleni yaptı" dedi.