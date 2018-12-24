Tartışmasız lider – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Tartışmasız lider

Tartışmasız lider

Sezonun flaş takımı, devreye zirvede girdi. Demirspor’a konuk olan Başkent temsilcisi, yenik duruma düşmesine rağmen 3 puanı almayı bildi

1. Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Gençlerbirliği, Demir deplasmanında 3 puanı kaptı. 5 golün atıldığı karşılaşmada perdeyi açan ev sahibi oldu. 1. dakika Galip'in kornerine iyi yükselen Pote, kafayla ağları havalandırdı: 1-0. 41'de Nobre'nin pasına hareketlenen Nadir'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci 45'e hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 65'te Mitrovic'in çizgiden çıkardığı topu önünde bulan Nobre, Gençler'i öne geçirdi: 1-2. 71'de Ahmet Oğuz pasını çıkardı. Nadir yine düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-3. 75'te Hakan ortaladı, Erdal indirdi. Berk ise skoru belirledi: 2-3.

NADİR TAM GAZ!
Son haftaların formda ismi olan , dün de G.Birliği'nin zaferinde başrol oynadı. 2 kez ağlarını havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki 7. golünü attı.

SÖZERİ DÖRT KÖŞE
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bitiş düdüğünün ardından bir hayli mutluydu. Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Sözeri, "Herkes kazanmak için elinden geleni yaptı" dedi.

  1. 24.12.2018
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