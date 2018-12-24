Spor Toto 1. Lig'de görünüm
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı. Ligin ilk yarısının tamamlanması ile birlikte oluşan görünümü sizin için derledik.

Ligde haftanın son maçında Altınordu, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

sezonun ilk yarısını 41 puanla lider bitirirken, Denizlispor 36 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ligde sezonun ikinci yarısı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak.

SONUÇLAR

Ligin 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Denizlispor-İstanbulspor: 1-0

Tetiş Yapı -Altay: 1-1

Ümraniyespor-Afjet Afyonspor: 2-1

Gazişehir -Kardemir : 6-1

Hatayspor- Baltok: 3-0

-: 3-1

-: 1-1

-Gençlerbirliği: 2-3

Altınordu-Giresunspor: 0-0

PUAN DURUMU

Ligde 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. GENÇLERBİRLİĞİ 17 13 2 2 30 10 20 41
2. DENİZLİSPOR 17 11 3 3 29 17 12 36
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 17 9 4 4 32 13 19 31
4. ÜMRANİYESPOR 17 9 4 4 20 14 6 31
5. HATAYSPOR 17 8 5 4 20 10 10 29
6. OSMANLISPOR 17 9 2 6 21 13 8 29
7. BOLUSPOR 17 8 4 5 21 16 5 28
8. ALTINORDU 17 6 8 3 20 12 8 26
9. ADANA DEMİRSPOR 17 7 3 7 22 19 3 24
10. BALIKESİRSPOR BALTOK 17 6 5 6 17 21 -4 23
11. ADANASPOR 17 4 7 6 20 22 -2 19
12. İSTANBULSPOR 17 4 7 6 21 24 -3 19
13. GİRESUNSPOR 17 5 4 8 17 22 -5 19
14. ALTAY 17 4 5 8 21 19 2 17
15. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 17 4 4 9 22 29 -7 16
16. ESKİŞEHİRSPOR 17 4 4 9 15 33 -18 16
17. AFJET AFYONSPOR 17 4 3 10 21 29 -8 15
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 0 2 15 7 53 -46 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

  1. 24.12.2018 21:42
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