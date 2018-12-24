Osmanlı rakipsiz

Son haftaların flaş takımı Osmanlıspor, dün Adanaspor'a şans tanımadı. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Başkent ekibi, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci 45'ine ev sahibi hızlı başladı. 67. dakikada Lembi'nin ortasını Mbu, kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 86'da Gueye, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0. 90 artı 4'te Eren Keleş, farkı bire indirirken, 90+5'te sahneye çıkan Sinan Kurt, son sözü söyledi: 3-1.



OSMANLI, ÖZKÖYLÜ İLE BİR BAŞKA

Teknik direktörlüğe Osman Özköylü'nün gelmesiyle çıkışa geçen Osmanlıspor, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İlk 11 haftada 4 galibiyet, 6 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden Başkent ekibi, Özköylü ile son 6 haftada yenilgi yüzü görmedi. Osmanlıspor, Özköylü döneminde 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.