Osmanlı rakipsiz – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Osmanlı rakipsiz

Osmanlı rakipsiz

ekibi, sahasında bu kez ’ya şans tanımadı.

Son haftaların flaş takımı , dün 'a şans tanımadı. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan ekibi, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci 45'ine ev sahibi hızlı başladı. 67. dakikada Lembi'nin ortasını Mbu, kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 86'da Gueye, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0. 90 artı 4'te Eren Keleş, farkı bire indirirken, 90+5'te sahneye çıkan , son sözü söyledi: 3-1.

OSMANLI, ÖZKÖYLÜ İLE BİR BAŞKA
Teknik direktörlüğe 'nün gelmesiyle çıkışa geçen Osmanlıspor, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İlk 11 haftada 4 galibiyet, 6 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden Başkent ekibi, son 6 haftada yenilgi yüzü görmedi. Osmanlıspor, Özköylü döneminde 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

  1. 24.12.2018
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