Hatay coştu
Bordo-beyazlılar, taraftarı önünde Balıkesirspor’a şans tanımadı. İlhan Palut’un öğrencileri, Gökhan, Selim ve Caner ile zafere uzandı.
Hatayspor'un son kurbanı Balıkesirspor Baltok oldu. Boluspor ve Giresunspor galibiyetleriyle çıkışa geçen bordo-beyazlılar, taraftarı önünde konuk ettiği Ege temsilcisini de 3-0'la geçmeyi başardı. İlk yarının son karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi, 48. saniyede Gökhan Karadeniz'in golüyle öne geçti: 1-0. Oyunun büyük bölümünde üstün olan Hatayspor, 11'de Selim, 37'de de Caner'le skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda işi bitiren bordo-beyazlılar, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı. Balıkesirspor ise 23 puanda kaldı.
PALUT'TAN MUTLUSU YOK
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Balıkesirspor galibiyetinin ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Sahadaki herkesin elinden geleni yaptığını belirten Palut, "İyi başladığımız maçta ilk 45'te işi bitirmeyi başardık. İkinci yarıda daha kontrollü oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
GÖKHAN REKOR KIRDI
Hatayspor'un tecrübeli isimlerinden Gökhan Karadeniz, dün sezonun rekorunu kırdı. 48. saniyede Balıkesirspor ağlarını havalandıran ve takımını öne geçirmeyi başaran Gökhan, bu sezon Spor Toto 1. Lig'in en hızlı golünü attı.
- 24.12.2018
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Hatay coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.