Hatay coştu

Hatayspor'un son kurbanı Balıkesirspor Baltok oldu. Boluspor ve Giresunspor galibiyetleriyle çıkışa geçen bordo-beyazlılar, taraftarı önünde konuk ettiği Ege temsilcisini de 3-0'la geçmeyi başardı. İlk yarının son karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi, 48. saniyede Gökhan Karadeniz'in golüyle öne geçti: 1-0. Oyunun büyük bölümünde üstün olan Hatayspor, 11'de Selim, 37'de de Caner'le skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda işi bitiren bordo-beyazlılar, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı. Balıkesirspor ise 23 puanda kaldı.



PALUT'TAN MUTLUSU YOK

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Balıkesirspor galibiyetinin ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Sahadaki herkesin elinden geleni yaptığını belirten Palut, "İyi başladığımız maçta ilk 45'te işi bitirmeyi başardık. İkinci yarıda daha kontrollü oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.



GÖKHAN REKOR KIRDI

Hatayspor'un tecrübeli isimlerinden Gökhan Karadeniz, dün sezonun rekorunu kırdı. 48. saniyede Balıkesirspor ağlarını havalandıran ve takımını öne geçirmeyi başaran Gökhan, bu sezon Spor Toto 1. Lig'in en hızlı golünü attı.