Hatay coştu – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Hatay coştu

Hatay coştu

Bordo-beyazlılar, taraftarı önünde ’a şans tanımadı. İlhan Palut’un öğrencileri, Gökhan, ve ile zafere uzandı.

Hatayspor'un son kurbanı Baltok oldu. ve Giresunspor galibiyetleriyle çıkışa geçen bordo-beyazlılar, taraftarı önünde konuk ettiği Ege temsilcisini de 3-0'la geçmeyi başardı. İlk yarının son karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi, 48. saniyede 'in golüyle öne geçti: 1-0. Oyunun büyük bölümünde üstün olan Hatayspor, 11'de , 37'de de 'le skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda işi bitiren bordo-beyazlılar, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı. Balıkesirspor ise 23 puanda kaldı.

PALUT'TAN MUTLUSU YOK
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Balıkesirspor galibiyetinin ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Sahadaki herkesin elinden geleni yaptığını belirten Palut, "İyi başladığımız maçta ilk 45'te işi bitirmeyi başardık. İkinci yarıda daha kontrollü oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

GÖKHAN REKOR KIRDI
Hatayspor'un tecrübeli isimlerinden Gökhan Karadeniz, dün sezonun rekorunu kırdı. 48. saniyede Balıkesirspor ağlarını havalandıran ve takımını öne geçirmeyi başaran Gökhan, bu sezon 1. Lig'in en hızlı golünü attı.

  1. 24.12.2018
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