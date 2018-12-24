Es Es attı Yaren kaçtı – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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attı Yaren kaçtı

Es Es attı Yaren kaçtı

Taraftarı önünde ’u konuk eden , öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamadı. Taraflar birer puana razı oldu.

Genç isimlerle mücadelesini sürdüren , dün ile 1-1 berabere kaldı. Öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını koruyamayan kırmızı-siyahlılar, bir puana razı oldu. Maçın ilk dakikalarında etkili olan taraf 'ti. 'nın öğrencileri, aradığı golü de 32. dakikada buldu. Kazanılan penaltının başına geçen Mehmet Feyzi, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0. İlk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci 45'te taraflar pozisyona girmekte zorluk çekti ama sahada kıran kırana bir mücadele vardı. 71'de Eskişehirspor kale önünde yaşanan karambolde topu ağlara gönderen Umut, skoru eşitledi: 1-1. 80'de Fıratcan'ın sert şutunda top direkten geri döndü. Boluspor savunması güçlükle tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 16'ya, Boluspor ise 28'e çıkardı.

  1. 24.12.2018
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