Es Es attı Yaren kaçtı

Genç isimlerle mücadelesini sürdüren Eskişehirspor, dün Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını koruyamayan kırmızı-siyahlılar, bir puana razı oldu. Maçın ilk dakikalarında etkili olan taraf Es Es'ti. Fuat Çapa'nın öğrencileri, aradığı golü de 32. dakikada buldu. Kazanılan penaltının başına geçen Mehmet Feyzi, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0. İlk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci 45'te taraflar pozisyona girmekte zorluk çekti ama sahada kıran kırana bir mücadele vardı. 71'de Eskişehirspor kale önünde yaşanan karambolde topu ağlara gönderen Umut, skoru eşitledi: 1-1. 80'de Fıratcan'ın sert şutunda top direkten geri döndü. Boluspor savunması güçlükle tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 16'ya, Boluspor ise 28'e çıkardı.