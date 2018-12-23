Zirve aşkına – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Zirve aşkına

Zirve aşkına

Gazişehir , lig sonuncusu ’ü 6-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Chabbi ve ikişer golle yıldızlaştı.

Gazişehir , ligde ilk devrenin kapanış maçında konuk ettiği 'u 6-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 3-1 galip tamamlayan kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıda da attıkları 3 golle ligde son sırada yer alan büyük krizdeki rakibini farklı yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Gazişehir'de Chabbi ve attıkları ikişer golle zaferde büyük bir pay sahibi oldu. Gaziantep temsilcisi, puanını 31'e yükselterek ilk devreyi 3. sırada tamamladı. ekibi ise ligde 15. yenilgisini aldı.
  1. 23.12.2018
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