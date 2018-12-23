Varoluş savaşı – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Varoluş savaşı

Varoluş savaşı
, ligde tutunmaları için transfer yasağını kaldırmaları gerektiğini söyledi. Es-Es'in ilk yarıda, ligde kalmak adına yeni bir başlangıç yapmasını sağlayacak puanı topladığını aktaran Çapa, "Eskişehirspor anlaştığı futbolcuları sahaya çıkarırsa, varoluş savaşını kazanacaktır" diye konuştu.
  1. 23.12.2018
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