Ümraniye dolu dizgin – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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dolu dizgin

Ümraniye dolu dizgin

1. Lig'de zirve yarışı yapan , ateş hattındaki Afyon'u 2-1 yendi. Ev sahibi, 24'te Madinda'yla öne geçti.

1. Lig'de zirve yarışı yapan , ateş hattındaki Afyon'u 2-1 yendi. Ev sahibi, 24'te Madinda'yla öne geçti. 37'de Atabey, farkı ikiye çakırdı. İkinci yarıda 47'de Madinda'nın şutu direkte patladı. Afyon 62'de penaltı kazandı ancak Yasin topu kaleciye teslim etti. 68'de Nazmi, Afyon'u umutlandırdı: 2-1. 85'te Afyon beraberlik şansını, Bayram'ın boş kaleye vuruşunu Timur'un çizgiden çıkarmasıyla kullanamadı. Ümraniye, evinde üst üste 2. galibiyetine imza atarken, ilk devreyi de 4. bitirdi.

'YERİMİZİ PERÇİNLEDİK'
Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek, Afyon galibiyetiyle ligdeki yerlerini sağlamlaştırdıklarını söyledi. Taşyürek, "Ligdeki yerimizi perçinledik. İkinci yarıda 90 dakika boyunca mücadeleyi aynı şekilde sürdüren bir takım olmak için çabalayacağız" dedi.
  1. 23.12.2018
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