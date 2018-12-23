Ümraniye dolu dizgin
1. Lig'de zirve yarışı yapan Ümraniye, ateş hattındaki Afyon'u 2-1 yendi. Ev sahibi, 24'te Madinda'yla öne geçti.
'YERİMİZİ PERÇİNLEDİK'
Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, Afyon galibiyetiyle ligdeki yerlerini sağlamlaştırdıklarını söyledi. Taşyürek, "Ligdeki yerimizi perçinledik. İkinci yarıda 90 dakika boyunca mücadeleyi aynı şekilde sürdüren bir takım olmak için çabalayacağız" dedi.
- 23.12.2018
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