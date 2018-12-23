Ne Elazığ ne Altay
Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Elazığ ve Altay yenişemedi.
'FIRSATLARI HARCADIK'
Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Altay karşısında yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini vurguladı. Kaynak, "İlk yarıyı 3-0 galip bitirebilirdik. Ama 1-0'dan sonra oyuncuların koruma iç güdüsüyle çok geriye çekildik" değerlendirmesini yaptı.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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