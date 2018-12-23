Ne Elazığ ne Altay – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Ne ne Altay

Ne Elazığ ne Altay

1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ve Altay yenişemedi.

1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ve Altay yenişemedi. Bordo-beyazlılar, sahasının yıkımına başlanması nedeniyle 'ta oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta, Elazığ'da 55'te Diarra takımını öne geçirdi: 1-0. 5 maçtır kazanamayan Altay, 73'te Paixao'nun düşürülmesiyle penaltı kazandı. Portekizli golcü, penaltıyı ağlarla buluşturarak takımına 1 puanı getirdi. Elazığ'da 89'da Bagayoko, 2. sarı karttan kırmızı kartla atıldı.

'FIRSATLARI HARCADIK'
Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Altay karşısında yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini vurguladı. Kaynak, "İlk yarıyı 3-0 galip bitirebilirdik. Ama 1-0'dan sonra oyuncuların koruma iç güdüsüyle çok geriye çekildik" değerlendirmesini yaptı.
  1. 23.12.2018
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