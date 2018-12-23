Gençlerbirliği zirvedeki yerini koruyor

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 58 Oliveira), Traore, Berk Yıldız, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 46 Erdal Öztürk), Kosecki (Dk. 72 Emre Nefiz)

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 90 Arnason), Mert Nobre (Dk. 79 Matei), Santos, Deniz Yılmaz (Dk. 82 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Alper Uludağ

Goller: Dk. 1 ve 74 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 41 ve 70 Nadir Çiftçi, Dk. 65 Mert Nobre (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 26 Mert Çetin (Gençlerbirliği), Dk. 32 Traore, Dk. 58 Mitrovic (Adana Demirspor)

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Ligin 17. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda yenen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri," Hedefimiz buydu 41 puana ulaşıp aradaki puan farkını korumaktı" dedi.



Spor Toto 1.Ligin 17.haftasıdan Gençlerbirliği deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi. Maç sonunda basın açıklamasında konuşan Teknik Direktör Erkan Sözeri, "İsmi adına yakışır bir maç oldu. Birinci dakika mağlup durumu düştük. Neredeyse oyuna mağlup başladık. Daha sonra toparlandık. Oyunun tamamına yakınını biz daha iyi oynadık diyebiliriz. Oyuncularımın son 4 haftadır fiziksel kalitenin yanında oyunsal kaliteyi de sahaya yansıttıklarını düşünüyorum. Bugün girdiğimiz pozisyonları daha fazla değerlendirdik. Hep böyle pozisyonlara giriyorduk. Adına yakışır bir maç oldu. Adana Demirspor'da kutlamak lazım, Yılmaz hocayı da kutlamak lazım gerçekten çok iyi hazırlamış takımını. Çok zorladılar bizi." Diye konuştu.



Sözeri şöyle devam etti;



"Kendi taraftarımızı kutluyorum bu kadar uzaklardan bizi desteklemeye geldiler. Bir kutlamada Adana Demirspor taraftarına. Gerçekten takımlarını inanılmaz pozitifliğe ittiler puan için. Takımları da gerekeni yaptı ama kazanan biz olduk. Hedefimiz buydu 41 puana ulaşıp aradaki puan farkını korumaktı. İkinci yarıda daha güzel yol almak, bakıldığı zaman güzel bir maç oldu. " ifadelerini kaydetti.

YILMAZ VURAL: "PERFORMANSIMIZ KABUL EDİLECEK PERFORMANS DEĞİL"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gençlerbirliği maçı sonrası, "Maç öncesine bakıldığında aradaki puan farkı açılmaması gerekiyor ya hep ya hiç maçıydı, kazanmamız gerekiyordu" dedi.





Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Gençlerbirliği'ne 3-2 mağlup oldu. Maç sonunda basın toplantında konuşan Yılmaz Vural, "Maç öncesine bakıldığında aradaki puan farkının açılmaması gerekiyor. Ya hep ya hiç maçıydı, kazanmamız gerekiyordu. Maçın başlamasıyla birlikte yan toptan attığımız bir gol oldu. Bizim için büyük bir avantaj oldu bu. Sonrasında, 24 dakikada bizim için kritik dakika. Rakibin o dakikaya kadar pozisyonu yok. Bizim Orkan'ın çok müsait pozisyonda kontrol edemediği bir top var. Onu gole çevirebilmiş olsa 2-0. Oyunun gidişatı değişirdi. 40 ve 42'inci dakikalar bizim için çok sıkıntı dakikalar. Hamidou çıkarken rakibe al kardeşim dedi rakip de bunu affetmedi gol oldu. Karşınızdaki takım bu ligin üst seviyesinde oynayan takım" şeklinde konuştu.





Vural sözlerine şöyle devam etti:



"İkinci devrede yine çıkarken kaptırdığımız topla başımıza iş aldık. Yine 66. dakikada, yine Hamidou çıkarken rakibe kaptırdı. Nobre'in golüyle 2-1 rakip bulmuş oldu. 70. dakika sağ atılan uzun top içeri atıldı. Takip edemedik Nadir 3'üncü golü attı. Hücumda bir türlü çoğalamıyoruz, bunun sıkıntısını yaşadık maalesef maçta."





"KİM GİDECEK KİM KALACAK RAPORUNU VERECEĞİZ"



İlk devredeki performanslarını beğenmediklerini aktaran Yılmaz Vural, "Bugün bu devre bitti, birinci devredeki performansımız hiç kabullenecek bir performans değil. Ben burada Demirspor taraftarına çok teşekküre ediyorum. Onlarda gösterilen oyunu çabayı takdir etmeseler maçtan sonra bu kayıplara karşı hiç hoşgörülü olmazlar. İkinci devre seriye bağlayan takımlar gibi yaparsanız her şeyin değişmesi söz konusu olur. Yani burada bu yakalamış güzel sinerjiyi sonuca yansıtacak bir oluşum olacak. Sabah toplantı yapacağız artık takımın yapısını yeniden oluşturma eksikleri yeniden görme. Kim gidecek kim kalacaksa onun raporunu vermek üzere bir çalışma yapıyoruz uzun zamandır. Yarın yapacağımız toplantı takımın geleceği açısından çok önemli" dedi.