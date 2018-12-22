Olcan bombası – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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bombası

Olcan bombası
Şampiyonluk iddasını sürdürmek isteyen Gazişehir, ile yollarını ayıran Adın ile görüşmelere başladı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanacağı konuşuluyor.
  1. 22.12.2018
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